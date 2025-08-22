Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
"Нова пошта" уточнила графік роботи на День Незалежності України

Нова пошта
Фото: пресслужба "Нової пошти"

"Нова пошта" оприлюднила графік роботи на 24 серпня, День Незалежності України. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що 24 серпня відділення працюватимуть у звичайному режимі.

Тому клієнти компанії можуть планувати свої відправлення та отримання посилок без змін у графіку.

Так як 24 серпня цього року припадає на неділю, у цей день "Укрпошта" не працюватиме.

За даними сайту компанії, в Києві працюватимуть такі відділення:

  • 01001, Київ 1, вул. Хрещатик, 22, - 10:00 - 18:00, без перерви;
  • 02002, Київ 2, вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерви.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році  "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість наразі становить 37 210. У планах на 2025 рік відкрити ще 11 000 точок сервісу.

У 2024 році "Нова пошта" доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.

Автор:
Світлана Манько