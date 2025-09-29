Новая попытка Фонда госимущества продать долю в НПЗ Коломойского провалилась

Планируемый аукцион по приватизации государственного пакета акций АО "Нефтехимик Прикарпатья" не состоялся. 26% уставного капитала НПЗ остаются в собственности государства, несмотря на объявленную попытку продаж через систему “Prozorro.Продажи”.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на протокол о результатах электронного аукциона.

Что известно об аукционе

Команда Фонда государственного имущества Украины объявила онлайн-аукцион по приватизации государственного пакета акций АО "Нефтехимик Прикарпатья", что составляет 26% уставного капитала через систему "Prozorro.Продажи".

Аукцион был запланирован на 29 сентября. Предложения по участию в торгах принимались до 28 сентября до 20:00. Стартовая цена лота составила 425,45 млн грн. без НДС.

Место проведения: Ивано-Франковская область, г. Надворная, ул. Майданская, 5. Всего предлагалось 3411462 акций, что соответствует 26% уставного капитала предприятия.

Согласно протоколу о результатах электронного аукциона, торги не прошли из-за отсутствия участников.

Что известно об объекте

АО "Нефтехимик Прикарпатья" (ранее назывался "Надворнянский нефтеперерабатывающий завод") расположено в городе Надвирна, недалеко от железнодорожной станции, что обеспечивает удобный логистический доступ. Рядом с заводом находятся река Ворона, отделение почты, заправочная станция и магазины, что повышает удобство расположения.

Объект включает в себя 11 единиц недвижимого имущества и 55 единиц транспортных средств и специальной техники, выпущенных в период с 1988 по 2022 год. Акционерное общество находится на 12 зарегистрированных земельных участках общей площадью 214,0420 га. Часть недвижимого имущества уже передана в аренду по 5 договорам по состоянию на начало года.

Акционерами "Нефтехимика Прикарпатья" являются Фонд госимущества (26%) и ряд оффшорных компаний, которые связывают с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

"Нефтехимик Прикарпатья" – одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий Украины, построенное в 1897 году. Его мощность по состоянию на 2005 год составляла около 2,6 млн. тонн сырой нефти в год. Кроме того, завод был единственным из украинских нефтеперерабатывающих предприятий, которое работало с украинским сырьем.

С 2012 года НПЗ не используется для переработки нефти.

Напомним, в ноябре 2024 года Фонду госимущества Украины не удалось продать государственный пакет акций в размере 26% уставного капитала ПАО "Нефтехимик Прикарпатья".