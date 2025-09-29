Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Нова спроба Фонду держмайна продати частку в НПЗ Коломойського провалилася

"Нафтохімік Прикарпаття
Продаж 26% НПЗ Коломойського зірвано / Фонд держмайна

Запланований аукціон із приватизації державного пакета акцій АТ “Нафтохімік Прикарпаття” не відбувся. 26% статутного капіталу НПЗ залишаються у власності держави, незважаючи на оголошену спробу продажу через систему “Prozorro.Продажі”.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на протокол про результати електронного аукціону.

Що відомо про аукціон 

Команда Фонду державного майна України оголосила онлайн-аукціон із приватизації державного пакета акцій АТ "Нафтохімік Прикарпаття", що становить 26% статутного капіталу, через систему "Prozorro.Продажі".

Аукціон був запланований на сьогодні, 29 вересня. Пропозиції на участь у торгах приймалися до 28 вересня до 20:00. Стартова ціна лота становила 425,45 млн грн без ПДВ.

Місце проведення: Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул. Майданська, 5. Усього пропонувалося 3 411 462 акцій, що відповідає 26% статутного капіталу підприємства.

Згідно з протоколом про результати електронного аукціону, торги не відбулися через відсутність учасників.

Що відомо про об’єкт

АТ "Нафтохімік Прикарпаття"  (раніше називався "Надвірнянський нафтопереробний завод") розташоване у місті Надвірна, неподалік залізничної станції, що забезпечує зручний логістичний доступ. Поруч із заводом знаходяться річка Ворона, відділення пошти, заправна станція та магазини, що підвищує зручність розташування.

Об’єкт включає 11 одиниць нерухомого майна та 55 одиниць транспортних засобів і спеціальної техніки, випущених у період з 1988 по 2022 рік. Акціонерне товариство розташоване на 12 зареєстрованих земельних ділянках загальною площею 214,0420 га. Частина нерухомого майна вже передана в оренду за 5 договорами станом на початок року.

Акціонерами "Нафтохіміка Прикарпаття" є Фонд держмайна (26%) та низка офшорних компаній, які повʼязують з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

"Нафтохімік Прикарпаття" – одне із найстаріших нафтопереробних підприємств України, збудоване у 1897 році. Його потужність станом на 2005 рік складала близько 2,6 млн тонн сирої нафти на рік. Крім того, завод був єдиним із українським нафтопереробних підприємств, яке працювало з українською сировиною.

З 2012 року НПЗ не використовується для перероблення нафти.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Фонду держмайна України не вдалося продати державний пакет акцій розміром 26% статутного капіталу ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття".

Автор:
Ольга Опенько