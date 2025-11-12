Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,01

+0,06

EUR

48,61

+0,07

Наличный курс:

USD

42,09

42,00

EUR

48,95

48,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новая система классификации видов экономической деятельности: когда бизнес перейдет на новые КВЭДы

бизнесмен
Бизнес перейдет на новые КВЭДы. / Freepik

С 1 января 2027 Украина переходит на новую классификацию видов экономической деятельности – NACE 2.1-UA, гармонизированную с Европейским Союзом. Она обеспечит совместимость украинских экономических данных со статистикой стран ЕС и заменит действующий КВЭД:2010.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на разъяснение Госстата.

NACE 2.1 – это актуальная версия классификации, которую ЕС ввел в статистической практике с 2025 года. Ее использование в Украине обеспечивает полную синхронизацию методов, сравниваемость данных и значительно упрощает ведение бизнеса с европейскими партнерами.

Основная идея классификации – группирование предприятий по общим характеристикам (тип продукции, технологические процессы, сырьевая база). Каждая группа имеет свой код, определяющий основной и второстепенный вид деятельности предприятий, их подразделений и ФЛП.

Что делать бизнесу: план действий и сроки

Официальный переход на новые коды пройдет с 1 января 2027 года. До настоящего времени действует детальный план, разработанный Госстатом:

  • конец 2025 года - Госстат обнародует таблицу соответствия между действующим КВЭД:2010 и новым NACE 2.1-UA;
  • в течение 2026 будет действовать переходный период для адаптации бизнеса и внесения необходимых изменений в регистрационные документы;
  • начало 2026 года — Госстат в сотрудничестве с правительственными органами и бизнес-сообществом представит детальный план действий по переходу.

Нужна ли перерегистрация КВЭД?

Для большинства предприятий изменения произойдут автоматически. Это касается тех видов деятельности, где сохранено прямое соответствие "1 к 1" между старыми (КВЭД:2010) и новыми (NACE 2.1-UA) кодами.

Перерегистрация пригодится только тем, у кого:

  • действующий КВЭД разделился на несколько отдельных более детализированных кодов;
  • действующий код имеет сложное ("косвенное") соответствие, когда несколько старых кодов объединены или перераспределены на другие.

В этих случаях предприятиям необходимо обновить свои регистрационные данные после обнародования таблицы соответствия.

"Госстат остается на связи, готовит плановые разъяснения и консультации по определению кодов и порядка действий для разных категорий бизнеса, чтобы переход на NACE 2.1-UA был максимально понятен и удобен для каждого", - отметили в ведомстве.

Напомним, в августе противоминная деятельность получила восемь новых КВЭДов.

Автор:
Татьяна Ковальчук