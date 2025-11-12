Новая система классификации видов экономической деятельности: когда бизнес перейдет на новые КВЭДы

С 1 января 2027 Украина переходит на новую классификацию видов экономической деятельности – NACE 2.1-UA, гармонизированную с Европейским Союзом. Она обеспечит совместимость украинских экономических данных со статистикой стран ЕС и заменит действующий КВЭД:2010.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на разъяснение Госстата.

NACE 2.1 – это актуальная версия классификации, которую ЕС ввел в статистической практике с 2025 года. Ее использование в Украине обеспечивает полную синхронизацию методов, сравниваемость данных и значительно упрощает ведение бизнеса с европейскими партнерами.

Основная идея классификации – группирование предприятий по общим характеристикам (тип продукции, технологические процессы, сырьевая база). Каждая группа имеет свой код, определяющий основной и второстепенный вид деятельности предприятий, их подразделений и ФЛП.

Что делать бизнесу: план действий и сроки

Официальный переход на новые коды пройдет с 1 января 2027 года. До настоящего времени действует детальный план, разработанный Госстатом:

конец 2025 года - Госстат обнародует таблицу соответствия между действующим КВЭД:2010 и новым NACE 2.1-UA;

в течение 2026 будет действовать переходный период для адаптации бизнеса и внесения необходимых изменений в регистрационные документы;

начало 2026 года — Госстат в сотрудничестве с правительственными органами и бизнес-сообществом представит детальный план действий по переходу.

Нужна ли перерегистрация КВЭД?

Для большинства предприятий изменения произойдут автоматически. Это касается тех видов деятельности, где сохранено прямое соответствие "1 к 1" между старыми (КВЭД:2010) и новыми (NACE 2.1-UA) кодами.

Перерегистрация пригодится только тем, у кого:

действующий КВЭД разделился на несколько отдельных более детализированных кодов;

действующий код имеет сложное ("косвенное") соответствие, когда несколько старых кодов объединены или перераспределены на другие.

В этих случаях предприятиям необходимо обновить свои регистрационные данные после обнародования таблицы соответствия.

"Госстат остается на связи, готовит плановые разъяснения и консультации по определению кодов и порядка действий для разных категорий бизнеса, чтобы переход на NACE 2.1-UA был максимально понятен и удобен для каждого", - отметили в ведомстве.

