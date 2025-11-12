Нова система класифікації видів економічної діяльності: коли бізнес перейде на нові КВЕДи

Із 1 січня 2027 року Україна переходить на нову класифікацію видів економічної діяльності – NACE 2.1-UA, гармонізовану з Європейським Союзом. Вона забезпечить сумісність українських економічних даних зі статистикою країн ЄС та замінить чинний КВЕД:2010.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на роз’яснення Держстату.

NACE 2.1 – це актуальна версія класифікації, яку ЄС запровадив у статистичній практиці з 2025 року. Її використання в Україні забезпечує повну синхронізацію методів, порівнюваність даних і значно полегшує ведення бізнесу з європейськими партнерами.

Основна ідея класифікації – групування підприємств за спільними характеристиками (тип продукції, технологічні процеси, сировинна база). Кожна група має свій код, який визначає основний і другорядний вид діяльності підприємств, їхніх підрозділів і ФОПів.

Що робити бізнесу: план дій і терміни

Офіційний перехід на нові коди відбудеться з 1 січня 2027 року. До цього часу діє детальний план, розроблений Держстатом:

кінець 2025 року — Держстат оприлюднить таблицю відповідності між чинним КВЕД:2010 та новим NACE 2.1-UA;

упродовж 2026 року діятиме перехідний період для адаптації бізнесу та внесення необхідних змін до реєстраційних документів;

початок 2026 року — Держстат, у співпраці з урядовими органами та бізнес-спільнотою, представить детальний план дій щодо переходу.

Чи потрібна перереєстрація КВЕД?

Для більшості підприємств зміни відбудуться автоматично. Це стосується тих видів діяльності, де збережено пряму відповідність "1 до 1" між старими (КВЕД:2010) і новими (NACE 2.1-UA) кодами.

Перереєстрація знадобиться лише тим, у кого:

чинний КВЕД поділився на кілька окремих, більш деталізованих кодів;

чинний код має складну ("непряму") відповідність, коли кілька старих кодів об’єднані або перерозподілені на інші.

У цих випадках підприємствам необхідно буде оновити свої реєстраційні дані після оприлюднення таблиці відповідності.

"Держстат залишається на зв’язку, готує планові роз’яснення й консультації щодо визначення кодів і порядку дій для різних категорій бізнесу, щоб перехід на NACE 2.1-UA був максимально зрозумілим і зручним для кожного", — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у серпні протимінна діяльність отримала вісім нових КВЕДів.