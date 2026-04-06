Новое экспортное направление: Украина начнет поставлять муку в Китай

Куда Украина экспортирует муку

Украина официально открыла возможность экспорта пшеничной муки в Китайскую Народную Республику. Соответствующий протокол между Госпродпотребслужбой и Генеральной таможенной администрацией КНР определяет требования к безопасности и контролю продукции, открывая украинским производителям доступ на один из крупнейших рынков мира.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпотребслужбы.

Экспорт пшеничной муки

Документ с украинской стороны подписал глава Госпродслужбы Сергей Ткачук, с китайской - посол Китая в Украине Ма Шенкунь.

Соглашение открывает новые возможности для экспорта продукции с добавленной стоимостью и будет способствовать диверсификации рынков сбыта. По словам замминистра Ирины Овчаренко, протокол устанавливает четкие и прозрачные требования к производству, контролю и экспорту, что делает условия работы для украинских производителей более предсказуемыми.

Подписание документа явилось результатом длительных переговоров и оценки украинской системы контроля безопасности пищевых продуктов. Китайская сторона подтвердила соответствие украинской продукции высоким стандартам, что фактически открывает доступ к одному из крупнейших рынков мира.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что это решение будет способствовать развитию переработки и укреплению позиций Украины как поставщика готовой продукции, а не только сырья.

Согласно протоколу, Украина гарантирует соответствие муки требованиям китайского законодательства, в частности безопасность пищевых продуктов и отсутствие карантинных организмов. Предусмотрен полный контроль на всех этапах производства от выращивания пшеницы до экспорта готовой продукции, а также внедрение системы мониторинга и регулярных проверок.

Кроме того, каждая партия продукции должна быть надлежащим образом маркирована и сопровождаться фитосанитарным и международным сертификатами. Документ также предусматривает обмен информацией между сторонами, возможность инспекций и пересмотр рисков.

Напомним, по итогам 2025 года экспорт муки из Украины упал до 66,8 тыс. тонн, что является самым низким показателем с 2006 года, когда на рынок было поставлено 105,3 тыс. тонн. Основным направлением сбыта стал Европейский Союз, куда направляется более половины продукции.

Автор:
Ольга Опенько