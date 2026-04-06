Новий експортний напрям: Україна почне постачати борошно до Китаю

Україна офіційно відкрила можливість експорту пшеничного борошна до Китайської Народної Республіки. Відповідний протокол між Держпродспоживслужбою та Генеральною митною адміністрацією КНР визначає вимоги до безпечності та контролю продукції, відкриваючи українським виробникам доступ до одного з найбільших ринків світу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держспоживслужби.

Експорт пшеничного борошна

Документ з української сторони підписав голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук, з китайської - посол Китаю в Україні Ма Шенкунь.

Зазначається, що угода відкриває нові можливості для експорту продукції з доданою вартістю та сприятиме диверсифікації ринків збуту. За словами заступниці міністра Ірини Овчаренко, протокол встановлює чіткі та прозорі вимоги до виробництва, контролю та експорту, що робить умови роботи для українських виробників більш передбачуваними.

Підписання документа стало результатом тривалих переговорів і оцінки української системи контролю безпечності харчових продуктів. Китайська сторона підтвердила відповідність української продукції високим стандартам, що фактично відкриває доступ до одного з найбільших ринків світу.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що це рішення сприятиме розвитку переробки та зміцненню позицій України як постачальника готової продукції, а не лише сировини.

Згідно з протоколом, Україна гарантує відповідність борошна вимогам китайського законодавства, зокрема щодо безпечності харчових продуктів і відсутності карантинних організмів. Передбачено повний контроль на всіх етапах виробництва - від вирощування пшениці до експорту готової продукції, а також впровадження системи моніторингу та регулярних перевірок.

Крім того, кожна партія продукції має бути належним чином маркована та супроводжуватися фітосанітарним і міжнародним сертифікатами. Документ також передбачає обмін інформацією між сторонами, можливість інспекцій і перегляд ризиків.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року експорт борошна з України впав до 66,8 тис. тонн, що є найнижчим показником з 2006 року, коли на ринок було поставлено 105,3 тис. тонн. Основним напрямком збуту став Європейський Союз, куди спрямовується понад половина продукції.