Новогодний стол: как изменилась стоимость традиционных блюд и напитков

Праздничный новогодний стол для среднестатистической украинской семьи из четырех человек в 2026 году обойдется примерно в 3980 гривен. Это на 10,7% дороже, чем в прошлом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Института аграрной экономики.

Что входит в "бюджетный" новогодний стол

Расчет включает типичный набор продуктов для украинской семьи:

салаты ("Оливье", "Селедка под шубой");

мясные и рыбные продукты;

овощи и фрукты;

хлебобулочные и кондитерские изделия;

алкогольные и безалкогольные напитки.

Так, салат "Оливье" (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 406,87 грн. Это на 5,8% больше, чем при праздновании Нового 2025 года. Самым дорогим ингредиентом блюда в этом году стала колбаса – 180 грн. за 0,5 кг (рост цен на 12,5% в зависимости от производителя). Значительно подешевели картофель и морковь. На остальные составляющие праздничного салата цены повысились: 6 шт. яиц куриных (360 г) стоят 49,08 грн (+4,8 %), зеленый горошек – 62,50 грн за 0,5 кг (+11,5 %), консервированные огурцы – 43,92 грн за 200 г (+14,9 %). Заправить салат майонезом (350 г) обойдется в 57,99 грн (+14,3%).

За счет значительного снижения цен на овощи в текущем году стоимость салата "Селедка под шубой" (1,570 кг продуктов) составляет 174,83 грн. Это всего на 4,0% превысит прошлогодний показатель в 168,20 грн. Львиную долю стоимости традиционного салата составит филе сельди – 135 грн за 0,5 кг (+13,4%). Майонез (180 г) обойдется в 29,82 грн.

Расходы на мясные продукты выросли за год на 23%. За 350 г сырокопченой колбасы "Брауншвейгская" заплатим 410 грн (на 22% больше против цен 2024 года), полкило бекона запеченного – 276 грн (+21%), за килограмм битка из свинины (свежего) – 339 грн (+15) Мясо птицы по состоянию на конец 2025 года испытало наибольшее удорожание, однако остается самым дешевым среди видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 244 грн (рост цены за год на 40%). В общей сложности стоимость 2,850 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 1269 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 135 грн.

Молочные продукты в этом году также прибавили в цене. Твердый сыр (300 г) обойдется в 176 грн (+19 %), а пачка масла сливочного (200 г) – 118 грн (+14 %).

Стоимость овощей на новогоднем столе в среднем составит 473 грн – на 5 % меньше стоимости прошлого года. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 29 грн (-58 %), грибы шампиньона (1 кг) – 140 грн (-11 %), перец сладкий (0,5 кг) – 128 грн (+ 29 %), огурцы свежие (0,5 кг) – 49 грн (-11 %), помидор. %).

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 200 грн (снижение стоимости на 22%). За 2 кг мандаринов заплатим 116 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем 62 грн, 1 лимон (200 г) – 22 грн.

Батон белого хлеба будет стоить 35 грн (+25%). Шоколадные конфеты – в среднем 326 грн. за 1 кг (+16 %).

Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75л) обойдется в 239 грн. Чуть больше – 278 грн – придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренде "Шабо" 5-летней выдержки. Рост цен соответственно на 14% и 6%.

Безалкогольные напитки к праздничному столу обойдутся в 149 грн (рост в цене на 34%). За сок "Наш Сок" мультивитамин с мякотью 950 мл придется заплатить 61,90 грн (+57%), за напиток "Кока-кола" (1,75л) - 60,80 грн (+26%), за минеральную воду "Моршинская" (1,5л) - 26,38.

Таким образом, стоимость бюджетного варианта новогоднего стола составит 3980 грн (+10,7%).

Сколько стоит стол с деликатесами

Для тех, кто может позволить себе праздничные деликатесы:

красная икра (100 г) - 469 грн;

красная рыба (180 г) - 344 грн.

В таком случае новогодний стол-2026 будет стоить около 4793 грн, что на 10,6% больше, чем в прошлом.

Стоимость традиционного рождественского стола в Украине в 2025 году по средним ценам супермаркетов на начало декабря составляет 1374 грн.