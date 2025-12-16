Новорічний стіл: як змінилася вартість традиційних страв та напоїв

Святковий новорічний стіл для середньостатистичної української родини з чотирьох осіб у 2026 році обійдеться приблизно у 3980 гривень. Це на 10,7% дорожче, ніж торік.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Інституту аграрної економіки.

Що входить у "бюджетний" новорічний стіл

Розрахунок охоплює типовий набір продуктів для української родини:

салати ("Олів’є", "Оселедець під шубою");

м’ясні та рибні продукти;

овочі й фрукти;

хлібобулочні та кондитерські вироби;

алкогольні та безалкогольні напої.

Так, салат "Олів’є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 406,87 грн. Це на 5,8 % більше, ніж при святкуванні Нового 2025 року. Найдорожчим інгредієнтом страви в цьому році стала ковбаса – 180 грн за 0,5 кг (зростання цін на 12,5 % в залежності від виробника). Значно подешевшали картопля та морква. На решту складових святкового салату ціни підвищилися: 6 шт. яєць курячих (360 г) коштують 49,08 грн (+4,8 %), зелений горошок – 62,50 грн за 0,5 кг (+11,5 %), консервовані огірки – 43,92 грн за 200 г (+14,9 %). Заправити салат майонезом (350 г) обійдеться у 57,99 грн (+14,3 %).

За рахунок значного зниження цін на овочі у поточному році вартість салату "Оселедець під шубою" (1,570 кг продуктів) становить 174,83 грн. Це лише на 4,0 % перевищить торішній показник у 168,20 грн. Левову частку вартості традиційного салату складе філе оселедця – 135 грн за 0,5 кг (+13,4%). Майонез (180 г) обійдеться у 29,82 грн.

Витрати на м’ясні продукти зросли за рік на 23 %. За 350 г сирокопченої ковбаси "Брауншвейзька" сплатимо 410 грн (на 22 % більше проти цін 2024 року), півкіло бекону запеченого – 276 грн (+21 %), за кілограм битка зі свинини (свіжого) – 339 грн (+15 %). М’ясо птиці станом на кінець 2025 року зазнало найбільшого подорожчання проте залишається найдешевшим поміж видів м’яса. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 244 грн (зростання ціни за рік на 40 %). Загалом, вартість 2,850 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 1269 грн.

Традиційний для українського столу оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 135 грн.

Молочні продукти в цьому році також додали в ціні. Твердий сир (300 г) коштуватиме 176 грн (+19 %), а пачка масла вершкового (200 г) – 118 грн (+14 %).

Вартість овочів на новорічному столі, в середньому, складе 473 грн – на 5 % менше вартості минулого року. Картопля (2 кг) коштуватиме цього року 29 грн (-58 %), гриби печериці (1 кг) – 140 грн (-11 %), перець солодкий (0,5 кг) – 128 грн (+ 29 %), огірки свіжі (0,5 кг) – 49 грн (-11 %), помідори свіжі (1 кг) – 127 грн (+ 6 %).

Фрукти на святковому столі обійдуться у 200 грн (зниження вартості на 22 %). За 2 кг мандаринів заплатимо 116 грн, 1 кг бананів обійдеться, в середньому, 62 грн, 1 лимон (200 г) – 22 грн.

Батон білого хліба коштуватиме 35 грн (+25 %). Шоколадні цукерки – в середньому 326 грн за 1 кг (+16 %).

Пляшка шампанського "Артемівське" (0,75 л) обійдеться у 239 грн. Трохи більше – 278 грн – доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) бренді "Шабо" 5-річної витримки. Зростання цін, відповідно, на 14 % та 6 %.

Безалкогольні напої до святкового столу обійдуться у 149 грн (зростання в ціні на 34 %). За сік "Наш Сік" мультивітамін з м'якоттю 950 мл доведеться заплатити 61,90 грн (+57 %), за напій "Кока-кола" (1,75 л) – 60,80 грн (+26 %), за мінеральну воду "Моршинська" (1,5 л) – 26,38 грн (+14 %).

Таким чином, вартість бюджетного варіанту новорічного столу становитиме 3980 грн (+10,7 %).

Скільки коштує стіл з делікатесами

Для тих, хто може дозволити собі святкові делікатеси:

червона ікра (100 г) — 469 грн;

червона риба (180 г) — 344 грн.

У такому разі новорічний стіл-2026 коштуватиме близько 4793 грн, що на 10,6% більше, ніж торік.

Зауважимо, вартість традиційного різдвяного столу в Україні у 2025 році за середніми цінами супермаркетів на початок грудня становить 1374 грн.