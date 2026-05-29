Новые ценники на АЗС: розничные сети начали снижать стоимость дизеля из-за проседания оптового рынка

Средняя стоимость дизельного горючего в украинской рознице снизилась на 0,72 грн/л и составляет 86,05 грн/л. Основной вклад в эту динамику внесли крупные сети АЗС, отреагировавшие на события в оптовом сегменте.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Цены на дизель

Одновременно на 1 грн/л опустили цены ОККО, WOG, Укрнефть, UPG, KLO, Авантаж 7 и Кворум. Стоимость горючего в первых двух снизилась до 88,90 грн/л. Укрнефть вышла на уровень 85,90 грн/л, а UPG установила цену 84,90 грн/л. Сети "Олас" и RLS снизили стоимость на 2 грн/л, что сформировало ценники 84,80 грн/л и 82,90 грн/л соответственно.

В среднем на 99 коп./л опустилась стоимость горючего в сети "БРСМ-Нефть" до 81,77 грн/л. Точечно по областям ценник у этого оператора снизился на 0,20–3,20 грн/л. Наибольшее падение зафиксировано в Николаевской области. В целом, с начала недели стоимость ГП у оператора снизилась на средние 1,46 грн/л.

С 25 мая разница между премиальными сетями и дискаунтерами выросла на 56 коп./л и достигла 7,54 грн/л. Из-за медленной реакции розницы на изменения в группе по состоянию на 28 мая спрэд между сегментами достиг значения 13,63 грн/л, что является максимумом по меньшей мере с 2023 года.

"На бумаге цены прекрасные, но по факту есть запасы с себестоимостью под 80 грн/л, и их еще на неделю минимум", — отметил менеджер одной из региональных сетей.

Оптовый сегмент также демонстрирует падение. По состоянию на первую половину дня 29 мая дизтопливо в группе минимально торговалось на уровне 67,30 грн/л, что на 5,20 грн/л ниже показателей прошлой недели.

Цены на автогаз

На международных площадках 29 мая фьючерсы на газойль на Лондонской бирже спускались до минимального уровня с первой декады марта. По состоянию на 12.20 ICE Gasoil торговался в пределах $1010/т, что на $22/т ниже уровня предыдущей сессии. С конца прошлой недели котировки снизились на $125/т. Спотовые цены в Европе снизились за день на $11/т до $1040/т, а в недельной динамике падение составило $102/т.

Автогаз тоже дешевеет, догоняя предыдущее падение в группе. С апреля по 28 мая газ в группе потерял 5,23 грн/л, снизившись до 39,40 грн/л. В то же время, розничные потолки опустились на 0,28 грн/л. Цены двигают преимущественно сети более низкого ценового диапазона. В среднем на 10-71 коп./л опустили цены "БРСМ-Нефть", Parallel, SUNOIL, "Олас", "Кворум", Brent Oil и "Катрал".

Как отмечают аналитики, при сохранении текущих тенденций на внешнем и оптовом рынках операторы продолжат пересмотр розничных цен в сторону снижения. Темпы удешевления могут оставаться сдержанными из-за политических факторов между США и Ираном. В сегменте автогаза потенциал для дальнейшего снижения также сохраняется, поскольку розничные цены до сих пор не полностью отыграли предварительное проседание оптового рынка.

Напомним, резкое проседание внешнего рынка нефтепродуктов заставило оптовых поставщиков дизельного горючего 25 мая снизить цены более чем на 2 грн/л. Предложения стартовали с 71,50 грн/л, однако ближе к концу дня опустились до 69 грн/л и ниже.