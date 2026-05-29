Нові цінники на АЗС: роздрібні мережі почали знижувати вартість дизелю через просідання гуртового ринку

Середня вартість дизельного пального в українському роздробі знизилася на 0,72 грн/л і становить 86,05 грн/л. Основний внесок у цю динаміку зробили великі мережі АЗС, які відреагували на події в гуртовому сегменті.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Ціни на дизель

Одночасно на 1 грн/л опустили ціни ОККО, WOG, "Укрнафта", UPG, KLO, "Авантаж 7" і "Кворум". Вартість пального у перших двох знизилася до 88,90 грн/л. "Укрнафта" вийшла на рівень 85,90 грн/л, а UPG встановила ціну 84,90 грн/л. Мережі "Олас" та RLS знизили вартість на 2 грн/л, що сформувало цінники 84,80 грн/л і 82,90 грн/л відповідно.

У середньому на 99 коп./л опустилася вартість пального у мережі "БРСМ-Нафта" до 81,77 грн/л. Точково по областях цінник у цього оператора знизився на 0,20–3,20 грн/л. Найбільше падіння зафіксовано у Миколаївській області. Загалом з початку тижня вартість ДП у оператора знизилася на середні 1,46 грн/л.

Загалом з 25 травня різниця між преміальними мережами та дискаунтерами зросла на 56 коп./л і досягла 7,54 грн/л. Через повільну реакцію роздробу на зміни в гурті станом на 28 травня спред між сегментами досяг значення 13,63 грн/л, що є максимумом щонайменше з 2023 року.

"На папері ціни прекрасні, але по факту маємо запаси із собівартістю під 80 грн/л, і їх ще на тиждень мінімум", — зазначив менеджер однієї з регіональних мереж.

Гуртовий сегмент також демонструє падіння. Станом на першу половину дня 29 травня дизпальне в гурті мінімально торгувалося на рівні 67,30 грн/л, що на 5,20 грн/л нижче за показники минулого тижня.

Ціни на автогаз

На міжнародних майданчиках 29 травня ф’ючерси на газойль на Лондонській біржі опускалися до мінімального рівня з першої декади березня. Станом на 12:20 ICE Gasoil торгувався в межах $1010/т, що на $22/т нижче рівня попередньої сесії. З кінця минулого тижня котирування знизилися на $125/т. Спотові ціни в Європі знизилися за день на $11/т до $1040/т, а в тижневій динаміці падіння склало $102/т.

Автогаз також дешевшає, наздоганяючи попереднє падіння в гурті. З квітня по 28 травня газ у гурті втратив 5,23 грн/л, знизившись до 39,40 грн/л. Водночас роздрібні стелі опустилися на 0,28 грн/л. Ціни рухають переважно мережі нижчого цінового діапазону. У середньому на 10–71 коп./л опустили ціни "БРСМ-Нафта", Parallel, SUNOIL, "Олас", "Кворум", Brent Oil та "Катрал".

Як зазначають аналітики, у разі збереження поточних тенденцій на зовнішньому й гуртовому ринках оператори продовжать перегляд роздрібних цін у бік зниження. Темпи здешевлення можуть залишатися стриманими через політичні чинники між США та Іраном. У сегменті автогазу потенціал для подальшого зниження також зберігається, оскільки роздрібні ціни досі не повністю відіграли попереднє просідання гуртового ринку.

Нагадаємо, різке просідання зовнішнього ринку нафтопродуктів змусило гуртових постачальників дизельного пального 25 травня знизити ціни більш ніж на 2 грн/л. Пропозиції стартували з 71,50 грн/л, проте ближче до кінця дня опустилися до 69 грн/л і нижче.