Новые коды комиссий и порядок взыскания долгов НБУ предлагает изменения в порядке выполнения платежных инструкций

НБУ предлагает обновить правила выполнения валютных и металлических платежей, включая новые коды комиссий и порядок взыскания налогового долга.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Обновление правил платежных услуг

Национальный банк Украины начинает обсуждение изменений в порядок выполнения поставщиками платежных услуг платежных инструкций в иностранной валюте и банковских металлах.

Предложенные изменения связаны с необходимостью уточнения отдельных норм в рамках внедрения международного стандарта ISO 20022. В частности, речь идет о введении новых кодов для обозначения комиссионного вознаграждения и расходов поставщиков платежных услуг при переводе в иностранной валюте и банковских металлах.

Кроме того, Национальный банк предлагает усовершенствовать порядок принудительного взыскания налогового долга в национальной валюте в случаях, когда у должника есть средства на счетах в иностранной валюте.

Соответствующие положения предусмотрены проектом постановления правления НБУ о внесении изменений в действующее Положение о выполнении платежных инструкций в иностранной валюте и банковских металлах, вынесенном на общественное обсуждение.

Напомним, в январе 2026 года количество участников небанковского финансового рынка сократилось на шесть компаний: с 775 до 769, тогда как количество банков остается неизменным – 60 учреждений.