Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,15

43,06

EUR

51,46

51,25

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нові коди комісій та порядок стягнення боргів: НБУ пропонує зміни у порядку виконання платіжних інструкцій

НБУ
НБУ обговорює зміни до порядку виконання платіжних інструкцій / НБУ

НБУ пропонує оновити правила виконання валютних та металевих платежів, включно з новими кодами комісій та порядком стягнення податкового боргу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Оновлення правил платіжних послуг

Національний банк України розпочинає обговорення змін до порядку виконання надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах.

Запропоновані зміни пов’язані з необхідністю уточнення окремих норм у межах впровадження міжнародного стандарту ISO 20022. Зокрема, йдеться про запровадження нових кодів для позначення комісійної винагороди та витрат надавачів платіжних послуг під час переказів в іноземній валюті та банківських металах.

Крім того, Національний банк пропонує вдосконалити порядок примусового стягнення податкового боргу в національній валюті у випадках, коли боржник має кошти на рахунках в іноземній валюті.

Відповідні положення передбачені проєктом постанови правління НБУ про внесення змін до чинного Положення щодо виконання платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах, який винесено на громадське обговорення.

Нагадаємо, у січні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку скоротилася на шість компаній: з 775 до 769, тоді як кількість банків залишається незмінною - 60 установ.

Автор:
Ольга Опенько