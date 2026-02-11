Нові коди комісій та порядок стягнення боргів: НБУ пропонує зміни у порядку виконання платіжних інструкцій

НБУ пропонує оновити правила виконання валютних та металевих платежів, включно з новими кодами комісій та порядком стягнення податкового боргу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Оновлення правил платіжних послуг

Національний банк України розпочинає обговорення змін до порядку виконання надавачами платіжних послуг платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах.

Запропоновані зміни пов’язані з необхідністю уточнення окремих норм у межах впровадження міжнародного стандарту ISO 20022. Зокрема, йдеться про запровадження нових кодів для позначення комісійної винагороди та витрат надавачів платіжних послуг під час переказів в іноземній валюті та банківських металах.

Крім того, Національний банк пропонує вдосконалити порядок примусового стягнення податкового боргу в національній валюті у випадках, коли боржник має кошти на рахунках в іноземній валюті.

Відповідні положення передбачені проєктом постанови правління НБУ про внесення змін до чинного Положення щодо виконання платіжних інструкцій в іноземній валюті та банківських металах, який винесено на громадське обговорення.

Нагадаємо, у січні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку скоротилася на шість компаній: з 775 до 769, тоді як кількість банків залишається незмінною - 60 установ.