Новые ограничения США: Кубе и ряду стран запретили покупать российскую нефть

США запретили Кубе получать российскую нефть / Depositphotos

Министерство финансов США расширило список стран, которым запрещено покупать и разгружать российскую нефть. В обновленный список попали Куба, Иран, Северная Корея и временно оккупированные регионы Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Это решение стало обновлением лицензии, выданной на прошлой неделе. Тогда министр финансов Скотт Бессент сообщил, что США временно разрешат реализацию российской нефти, загруженной на танкеры до 12 марта. Первоначально право на такие закупки получила только Индия. Целью такого шага было уменьшение финансового давления на мировые рынки, вызванное американо-израильским конфликтом против Ирана.

По данным компании Kpler Ltd, которая отслеживает движение морского транспорта, по крайней мере, один российский танкер из 700 000 баррелей сырой нефти на борту направляется к острову. Ожидается, что судно прибудет к концу марта. Куба находится под действием американских санкций с конца 1950-х годов, а администрация Дональда Трампа в последние месяцы дополнительно усилила эти меры.

Администрация Трампа пытается балансировать между санкционным давлением и недопущением стремительного роста мировых цен на топливо. В этой связи Скотт Бессент отметил, что США рассматривают возможность отмены ограничений по части находящейся в море иранской нефти. Министерство финансов США воздерживается от дополнительных комментариев относительно механизмов внедрения последних изменений в лицензию.

Напомним, китайские государственные энергетические гиганты Sinopec и PetroChina возвращаются к закупкам российской нефти после четырехмесячной паузы. Возобновление торговли стало возможным благодаря введению 30-дневного периода отмены санкций США, начавшегося 12 марта.

Автор:
Татьяна Ковальчук