Нові обмеження США: Кубі та ще низці країн заборонили купувати російську нафту

Міністерство фінансів США розширило перелік країн, яким заборонено купувати та розвантажувати російську нафту. До оновленого списку потрапили Куба, Іран, Північна Корея та тимчасово окуповані регіони України.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Це рішення стало оновленням ліцензії, виданої минулого тижня. Тоді міністр фінансів Скотт Бессент повідомив, що США тимчасово дозволять реалізацію російської нафти, яка була завантажена на танкери до 12 березня. Початково право на такі закупівлі отримала лише Індія. Метою такого кроку було зменшення фінансового тиску на світові ринки, спричиненого американо-ізраїльським конфліктом проти Ірану.

За даними компанії Kpler Ltd, яка відстежує рух морського транспорту, принаймні один російський танкер із 700 000 барелів сирої нафти на борту прямує до острова. Очікується, що судно прибуде до кінця березня. Куба перебуває під дією американських санкцій з кінця 1950-х років, а адміністрація Дональда Трампа останніми місяцями додатково посилила ці заходи.

Адміністрація Трампа намагається балансувати між санкційним тиском та недопущенням стрімкого зростання світових цін на пальне. У зв’язку з цим Скотт Бессент зазначив, що США розглядають можливість скасування обмежень щодо частини іранської нафти, яка вже перебуває в морі. Наразі Міністерство фінансів США утримується від додаткових коментарів щодо механізмів впровадження останніх змін до ліцензії.

Нагадаємо, китайські державні енергетичні гіганти Sinopec та PetroChina повертаються до закупівель російської нафти після чотиримісячної паузи. Відновлення торгівлі стало можливим завдяки запровадженню 30-денного періоду відміни санкцій США, що розпочався 12 березня.