Новые правила экспорта: производителей сои и рапса будут проверять онлайн

Министерство экономики вводит новый механизм подтверждения права на освобождение от пошлин для производителей сои и рапса. Теперь все процедуры будут проходить через Государственный аграрный реестр (ГАР), а верификация будет осуществляться автоматически в онлайн-режиме.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Об автоматической верификации через ГАР

Новый механизм начнут применять в преддверии старта нового маркетингового сезона. В министерстве отмечают, что он предусматривает максимальную автоматизацию процессов и позволит аграриям подтверждать право на беспошлинный экспорт собственно выращенной продукции без получения заключения Торгово-промышленной палаты и других дополнительных процедур.

Для получения статуса верифицированного товаропроизводителя необходимо зарегистрироваться в ГАР и предоставить сведения о посевных площадях сои и рапса, а также о плановом или фактическом объеме урожая. После этого система будет автоматически проверять соответствие заявителя установленным критериям и будет предоставлять подтвержденный статус.

Право на освобождение от экспортных пошлин будут иметь сельскохозяйственные товаропроизводители и кооперативы, зарегистрированные плательщиками НДС и имеющие в собственности или пользовании земельные участки сельскохозяйственного назначения. Для кооперативов дополнительным условием станет наличие не менее пяти верифицированных членов, зарегистрированных в ГАР, а также экспорт продукции, приобретенной у собственных участников.

В министерстве уточнили, что освобождение от уплаты пошлин будет предоставляться в пределах объемов сои и рапса, выращенных в текущем маркетинговом году. Начиная с маркетингового года 2026/2027, при расчете будут также учитываться остатки урожая предыдущего сезона.

Для контроля задекларированных объемов установлены предельные показатели урожайности. Для рапса они составляют до 5 тонн с гектара в период с 1 июля по 1 апреля, для сои — до 3,5 тонн с гектара в период с 1 сентября по 1 июня. Поданные данные можно скорректировать один раз в течение срока подачи заявки.

В то же время остатки урожая маркетингового года 2025/2026 не будут учитываться при определении объемов, подпадающих под льготный режим. С сезона 2027/2028 такие расчеты система ДАР будет осуществляться автоматически.

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий отметил, что новый механизм должен упростить процедуру подтверждения права на освобождение от пошлин и уменьшить административную нагрузку на аграрный бизнес.

В Минэкономики также рекомендовали аграриям и кооперативам не откладывать регистрацию в Государственном аграрном реестре. В ведомстве отметили, что с 1 июля, когда начнется применение нового механизма для экспорта рапса, система будет проходить этап практической отработки, поэтому участникам рынка следует заранее планировать экспортные операции с учетом времени, необходимого для прохождения верификации.

Справка:

3 декабря 2025 года Кабинет министров принял постановление №1570, устанавливавшее механизм мониторинга экспорта сои и рапса. Порядок определял механизм ежемесячного мониторинга, который осуществляло Минэкономики, для проверки соответствия объемов экспортируемой продукции данным, содержащимся в Государственном аграрном реестре, по фактически выращенной продукции, удостоверяемой выводами Торгово-промышленной палаты. Торгово-промышленная палата Украины обязана аннулировать экспертные заключения, если будут выявлены несоответствия между объемом экспорта и фактически выращенными объемами.

Введение такого механизма гарантирует, что от уплаты экспортных пошлин освобождается только собственно выращенная продукция.

Ранее, 3 декабря 2025 года, Кабмин принял постановление №1570, устанавливавшее ежемесячный мониторинг экспорта сои и рапса со стороны Минэкономики. Для проверки соответствия объемов экспортируемой продукции использовали данные ГАР и выводы Торгово-промышленной палаты (ТПП). При выявлении несоответствий ТПП должна была аннулировать экспертные заключения.