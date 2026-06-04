Нові правила експорту: виробників сої та ріпаку перевірятимуть онлайн

Міністерство економіки запроваджує новий механізм підтвердження права на звільнення від експортного мита для виробників сої та ріпаку. Відтепер усі процедури проходитимуть через Державний аграрний реєстр (ДАР), а верифікація здійснюватиметься автоматично в онлайн-режимі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Про автоматичну верифікацію через ДАР

Новий механізм почнуть застосовувати напередодні старту нового маркетингового сезону. У міністерстві зазначають, що він передбачає максимальну автоматизацію процесів і дозволить аграріям підтверджувати право на безмитний експорт власно вирощеної продукції без отримання висновків Торгово-промислової палати та інших додаткових процедур.

Для отримання статусу верифікованого товаровиробника необхідно зареєструватися у ДАР та подати відомості про посівні площі сої й ріпаку, а також про плановий або фактичний обсяг урожаю. Після цього система автоматично перевірятиме відповідність заявника встановленим критеріям і надаватиме підтверджений статус.

Право на звільнення від експортного мита матимуть сільськогосподарські товаровиробники та кооперативи, які зареєстровані платниками ПДВ і мають у власності або користуванні земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Для кооперативів додатковою умовою стане наявність щонайменше п'яти верифікованих членів, зареєстрованих у ДАР, а також експорт продукції, придбаної у власних учасників.

У міністерстві уточнили, що звільнення від сплати мита надаватиметься в межах обсягів сої та ріпаку, вирощених у поточному маркетинговому році. Починаючи з маркетингового року 2026/2027, при розрахунку також враховуватимуться залишки врожаю попереднього сезону.

Для контролю задекларованих обсягів встановлено граничні показники врожайності. Для ріпаку вони становлять до 5 тонн з гектара в період з 1 липня до 1 квітня, для сої — до 3,5 тонни з гектара в період з 1 вересня до 1 червня. Подані дані можна буде скоригувати один раз протягом терміну подання заявки.

Водночас залишки врожаю маркетингового року 2025/2026 не враховуватимуться при визначенні обсягів, що підпадають під пільговий режим. Із сезону 2027/2028 такі розрахунки система ДАР здійснюватиме автоматично.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький зазначив, що новий механізм має спростити процедуру підтвердження права на звільнення від експортного мита та зменшити адміністративне навантаження на аграрний бізнес.

У Мінекономіки також рекомендували аграріям і кооперативам не відкладати реєстрацію в Державному аграрному реєстрі. У відомстві наголосили, що з 1 липня, коли розпочнеться застосування нового механізму для експорту ріпаку, система проходитиме етап практичного відпрацювання, тому учасникам ринку варто заздалегідь планувати експортні операції з урахуванням часу, необхідного для проходження верифікації.

Довідково:

3 грудня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 1570, що встановлювала механізм моніторингу експорту сої та ріпаку. Порядок визначав механізм щомісячного моніторингу, який здійснювало Мінекономіки, для перевірки відповідності обсягів експортованої продукції даним, що містяться в Державному аграрному реєстрі, щодо фактично вирощеної продукції, яка засвідчувалася висновками Торгово-промислової палати. Торгово-промислова палата України зобов’язана анулювати експертні висновки, якщо буде виявлено невідповідності між обсягом експорту та фактично вирощеними обсягами.

Запровадження такого механізму гарантує, що від сплати експортного мита звільняється лише власновирощена продукція.

Раніше, 3 грудня 2025 року, Кабмін ухвалив постанову № 1570, яка встановлювала щомісячний моніторинг експорту сої та ріпаку з боку Мінекономіки. Для перевірки відповідності обсягів експортованої продукції використовували дані ДАР та висновки Торгово-промислової палати (ТПП). У разі виявлення невідповідностей ТПП мала анулювати експертні висновки.