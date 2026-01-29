Новые правила труда и отдыха водителей: Украина переходит на европейские стандарты

Украина переходит на европейские стандарты работы и отдыха водителей коммерческого транспорта. Минразвития утвердило новые правила, вступающие в силу с 26 июля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Европейские стандарты труда водителей в Украине

Что упрощается?

Требования к тахографам и соблюдение норм труда и отдыха не распространяются на:

транспорт, используемый силами безопасности и обороны, а также для экстренных и аварийных служб;

сельскохозяйственный, коммунальный, почтовый транспорт и отдельные специализированные перевозки, осуществляемые на расстояние до 100 км от места хранения транспортных средств;

легковые транспортные средства до 7,5 тонн, используемые для перевозки собственного груза в радиусе до 100 км (например, пекарня, которая доставляет свои изделия в магазины), при условии, что управление транспортом не является основной деятельностью предприятия;

обучающие и малоскоростные транспортные средства;

перевозка в зонах боевых действий;

перевозка для нужд сил безопасности и обороны;

внутренние хозяйственные перевозки собственного груза, длятся не более 4 часов 30 минут.

Что не меняется?

1.Четкие нормы управления и отдыха:

ежедневное время управления – не более 9 часов (до 10 часов дважды в неделю);

не более 56 часов управления в неделю и 90 часов – через две недели;

обязательный перерыв 45 мин после 4,5 часов управления;

перерыв можно разделить: 15 мин. + 30 мин.

2.Обязательное использование исправных тахографов

Что нового?

Расширение требований к тахографам и режиму работы для водителей. Требования к тахографам и режиму работы распространяются на водителей (включая ФЛП), выполняющих международные перевозки пассажиров на заказ и международные перевозки такси. Ранее этот вопрос не был урегулирован, что создавало риски безопасности перевозок. Запрет на отдых в кабине транспорта. Еженедельный отдых водителя должен проводиться не в кабине, а в надлежащих условиях, обеспечиваемых перевозчиком. Отдых должен длиться не менее 45 часов подряд каждую неделю или раз в две недели. Продолжительность ночной смены не может превышать 10 часов. Для ночной смены (с 22:00 до 06:00) продолжительность не может превышать 10 часов. Изменение включает время управления и другие работы, например ожидания или загрузки. Обязательно использование смарт-тахографов для международных перевозок грузовиками, зарегистрированными после 30 июня 2026 года. Грузовики, зарегистрированные после этой даты, должны быть оборудованы смарт-тахографами G2V2 для международных перевозок. Увеличение срока хранения записей тахографа. Записи о времени работы и отдыха водителя хранятся 56 дней. Предприятие должно хранить эти записи в течение 2 лет.

"Введение европейских правил – это шаг к повышению безопасности на дорогах, достойных условий труда водителей и дальнейшей интеграции Украины в единое транспортное пространство ЕС", - заключает прессслужба.

