Нові правила праці та відпочинку водіїв: Україна переходить на європейські стандарти

водій, вантажівка
Дефіцит водіїв у Європі: як це вплине на український бізнес? / Pixabay

Україна переходить на європейські стандарти роботи та відпочинку водіїв комерційного транспорту. Міністерство розвитку громад та територій затвердило нові правила, які вступають в силу з 26 липня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

Європейські стандарти праці водіїв в Україні

Що спрощується?

  1. Вимоги щодо тахографів та дотримання норм праці й відпочинку не поширюються на:
  • транспорт, що використовується силами безпеки та оборони, а також для екстрених і аварійних служб;
  • сільськогосподарський, комунальний, поштовий транспорт і окремі спеціалізовані перевезення, що здійснюються на відстань до 100 км від місця зберігання транспортних засобів;
  • легкові транспортні засоби до 7,5 тонн, які використовуються для перевезення власного вантажу в радіусі до 100 км (наприклад, пекарня, яка доставляє свої вироби до магазинів), за умови, що керування транспортом не є основною діяльністю підприємства;
  • навчальні та малошвидкісні транспортні засоби;
  • перевезення у зонах бойових дій;
  • перевезення для потреб сил безпеки та оборони;
  • внутрішні господарські перевезення власного вантажу, що тривають не більше 4 годин 30 хвилин.
Фото 2 — Нові правила праці та відпочинку водіїв: Україна переходить на європейські стандарти

Що не змінюється?

1.Чіткі норми керування та відпочинку: 

  • щоденний час керування – не більше 9 годин (до 10 годин двічі на тиждень);
  • не більше 56 годин керування на тиждень і 90 годин – за два тижні;
  • обов’язкова перерва 45 хв  після 4,5 годин керування;
  • перерву можна розділити: 15 хв + 30 хв.

2.Обов’язкове використання справних тахографів 

Фото 3 — Нові правила праці та відпочинку водіїв: Україна переходить на європейські стандарти

Що нового?

  1. Розширення вимог щодо тахографів та режиму праці для водіїв. Вимоги щодо тахографів та режиму праці поширюються на водіїв (включаючи ФОП), що виконують міжнародні перевезення пасажирів на замовлення та міжнародні перевезення таксі. Раніше це питання не було врегульоване, що створювало ризики для безпеки перевезень.
  2. Заборона відпочинку в кабіні транспорту. Щотижневий відпочинок водія має проводитись не в кабіні, а в належних умовах, які забезпечує перевізник. Відпочинок має тривати не менше 45 годин поспіль кожного тижня або раз на два тижні.
  3. Тривалість нічної зміни не може перевищувати 10 годин. Для нічної зміни (з 22:00 до 06:00) тривалість не може перевищувати 10 годин. Зміна включає час керування та інші роботи, наприклад, очікування чи завантаження.
  4. Обов’язкове використання смарт-тахографів для міжнародних перевезень вантажівками, зареєстрованими після 30 червня 2026 року. Вантажівки, зареєстровані після цієї дати, повинні бути обладнані смарт-тахографами G2V2 для міжнародних перевезень.
  5. Збільшення терміну зберігання записів тахографа. Записи про час роботи та відпочинку водія зберігаються 56 днів. Підприємство має зберігати ці записи протягом 2 років.
Фото 4 — Нові правила праці та відпочинку водіїв: Україна переходить на європейські стандарти

"Запровадження європейських правил – це крок до підвищення безпеки на дорогах, гідних умов праці водіїв та подальшої інтеграції України до єдиного транспортного простору ЄС", - підсумовує пресслужба.

Нагадаємо, у застосунку “Дія” планують запустити онлайн-оформлення європротоколу без виклику поліції, реєстрацію авто після розмитнення та оплату штрафів за парковку

Автор:
Ольга Опенько