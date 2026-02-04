Новые пункты обогрева и фильтры: "Киев Цифровой" обновил "мапу стійкості"

В приложении “Киев Цифровой” обновили “мапу стійкості”: добавлены новые пункты обогрева, мобильные палатки ГСЧС и фильтры для удобного поиска локаций.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Новые функции "Киев Цифровой"

В приложении "Киев Цифровой" добавили новые фильтры на "мапі стійксті", чтобы киевляне могли быстро найти ближайшие пункты обогрева, зарядки или отдыха. Теперь можно отсортировать локации по времени работы – круглосуточные или по графику – а также выбрать коммерческие заведения или большие опорные пункты, приспособленные для ночлега.

"В ситуации, которая меняется буквально каждый день, чрезвычайно важно иметь доступ к актуальной и проверенной информации. Особенно когда речь идет о пунктах обогрева, возможность подзарядить телефоны, согреться или переждать сложный период в безопасных условиях", - прокомментировал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Обновление уже доступно в актуальной версии приложения, что позволяет жителям столицы легко оценить формат пункта и его возможности и выбрать локацию в соответствии с собственными потребностями.

Напомним, в приложении "Киев Цифровой" пользователи могут отслеживать движение электропоездов Kyiv City Express.