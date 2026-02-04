Нові пункти обігріву та фільтри: "Київ Цифровий" оновив мапу стійкості

У застосунку “Київ Цифровий” оновили мапу стійкості: додано нові пункти обігріву, мобільні намети ДСНС та фільтри для зручного пошуку локацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Нові функції "Київ Цифровий"

У застосунку "Київ Цифровий" додали нові фільтри на мапі стійкості, щоб кияни могли швидко знайти найближчі пункти обігріву, зарядки або відпочинку. Тепер можна відсортувати локації за часом роботи - цілодобові або за графіком - а також обрати комерційні заклади чи великі опорні пункти, пристосовані для ночівлі.

"У ситуації, яка змінюється буквально щодня, надзвичайно важливо мати доступ до актуальної та перевіреної інформації. Особливо коли йдеться про пункти обігріву, можливість підзарядити телефони, зігрітися чи перечекати складний період у безпечних умовах", - прокоментував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Оновлення вже доступне в актуальній версії застосунку, що дозволяє мешканцям столиці легко оцінити формат пункту та його можливості та обрати локацію відповідно до власних потреб.

Нагадаємо, у застосунку “Київ Цифровий” користувачі можуть відслідковувати рух електропоїздів Kyiv City Express.