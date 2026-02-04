Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нові пункти обігріву та фільтри: "Київ Цифровий" оновив мапу стійкості

смартфон, метро, додаток, київ цифровий
Фільтри за часом роботи та призначенням пунктів обігріву / КМДА

У застосунку “Київ Цифровий” оновили мапу стійкості: додано нові пункти обігріву, мобільні намети ДСНС та фільтри для зручного пошуку локацій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Нові функції "Київ Цифровий"

У застосунку "Київ Цифровий" додали нові фільтри на мапі стійкості, щоб кияни могли швидко знайти найближчі пункти обігріву, зарядки або відпочинку. Тепер можна відсортувати локації за часом роботи - цілодобові або за графіком - а також обрати комерційні заклади чи великі опорні пункти, пристосовані для ночівлі.

"У ситуації, яка змінюється буквально щодня, надзвичайно важливо мати доступ до актуальної та перевіреної інформації. Особливо коли йдеться про пункти обігріву, можливість підзарядити телефони, зігрітися чи перечекати складний період у безпечних умовах", - прокоментував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Оновлення вже доступне в актуальній версії застосунку, що дозволяє мешканцям столиці легко оцінити формат пункту та його можливості та обрати локацію відповідно до власних потреб.

Нагадаємо, у застосунку “Київ Цифровий” користувачі можуть відслідковувати рух електропоїздів Kyiv City Express. 

Автор:
Ольга Опенько