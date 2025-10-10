Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Наличный курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,56

48,38

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новый McDonald's открылся на объездной Луцка: 115-й ресторан сети в Украине

McDonald's
McDonald's s в Луцке / McDonald’s

10 октября 2025 McDonald's открыл новый ресторан на ул. Окружной, 62, в селе Липины на въезде в город Луцк. Это 115-е заведение сети в Украине и седьмой ресторан, открытый в партнерстве с АЗК.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу McDonald's.

Новый ресторан является частью стратегии развития сети вдоль автомагистралей. Он находится на объездной дороге Луцка при въезде со стороны Ровно. Проект реализован в партнерстве с АЗК WOG.

Фото 2 — Новый McDonald's открылся на объездной Луцка: 115-й ресторан сети в Украине

Заведение площадью 470 м² может разместить 115 гостей в зале и еще 134 — на террасе. Заказ можно осуществить на кассе или на одном из 10 терминалов обслуживания с 7:00 до 23:00, на McDrive с 5:00 до 23:30 или через службу доставки McDelivery с 7:00 до 23:00.

Ресторан в Липинах стал третьим заведением McDonald's   в Волынской области. Открытие создало 60 рабочих мест.

McDonald's остается одним из самых крупных налогоплательщиков в Украине. В 2024 году сеть инвестировала 1,8 млрд грн в строительство и модернизацию ресторанов и   уплатила более 2,6 млрд грн налогов.

Автор:
Татьяна Гойденко