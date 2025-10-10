Новый McDonald's открылся на объездной Луцка: 115-й ресторан сети в Украине

10 октября 2025 McDonald's открыл новый ресторан на ул. Окружной, 62, в селе Липины на въезде в город Луцк. Это 115-е заведение сети в Украине и седьмой ресторан, открытый в партнерстве с АЗК.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу McDonald's.

Новый ресторан является частью стратегии развития сети вдоль автомагистралей. Он находится на объездной дороге Луцка при въезде со стороны Ровно. Проект реализован в партнерстве с АЗК WOG.

Заведение площадью 470 м² может разместить 115 гостей в зале и еще 134 — на террасе. Заказ можно осуществить на кассе или на одном из 10 терминалов обслуживания с 7:00 до 23:00, на McDrive с 5:00 до 23:30 или через службу доставки McDelivery с 7:00 до 23:00.

Ресторан в Липинах стал третьим заведением McDonald's в Волынской области. Открытие создало 60 рабочих мест.

McDonald's остается одним из самых крупных налогоплательщиков в Украине. В 2024 году сеть инвестировала 1,8 млрд грн в строительство и модернизацию ресторанов и уплатила более 2,6 млрд грн налогов.