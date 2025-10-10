Новий McDonald’s відкрився на об’їзній Луцька: 115-й ресторан мережі в Україні

10 жовтня 2025 року McDonald’s відкрив новий ресторан на вул. Окружній, 62, у селі Липини, що на в’їзді в місто Луцьк. Це 115-й заклад мережі в Україні та сьомий ресторан, відкритий у партнерстві з АЗК.

Новий ресторан є частиною стратегії розвитку мережі вздовж автомагістралей. Він розташований на об’їзній дорозі Луцька при в’їзді з боку Рівного. Проєкт реалізовано у партнерстві з АЗК WOG.

Заклад, площею 470 м² може розмістити 115 гостей у залі та ще 134 — на терасі. Замовлення можна здійснити на касі або на одному з 10 терміналів обслуговування з 7:00 до 23:00, на McDrive з 5:00 до 23:30 або через службу доставки McDelivery з 7:00 до 23:00.

Ресторан у Липинах став третім закладом McDonald’s у Волинській області. Відкриття створило 60 робочих місць.

McDonald’s залишається одним із найбільших платників податків в Україні. У 2024 році мережа інвестувала 1,8 млрд грн у будівництво та модернізацію ресторанів і сплатила понад 2,6 млрд грн податків.