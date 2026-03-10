В Украине внедрена новая модель оборонных закупок беспилотников. Теперь потребность в БпЛА будет формироваться автоматически на основе реальных боевых данных из цифровых систем.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

Закупки дронов в Украине.

"Подписал приказ о новом подходе к оборонным закупкам БпЛА. Теперь потребность в дронах будет формироваться на основе качественных данных с поля боя - без человеческого фактора, субъективного влияния и коррупционных рисков", - подчеркнул министр.

Переход от ручного определения потребностей к автоматизированной системе позволит избавиться от малоэффективных решений, которые военным приходится дорабатывать непосредственно на позициях. Государство сосредоточится на закупке только стабильно работающих дронов поражают цели и подтвердили свою эффективность в боевых условиях.

Каким будет новый процесс закупки?

Генеральный штаб на основе запросов подразделений будет формировать перечень потребностей, в котором будут указываться только технические характеристики необходимых средств без указания конкретных моделей БпЛА или их производителей. Какие дроны закупать для выполнения боевых задач на фронте, будет определять специальный рейтинг. Его будут формировать на основе реальных боевых данных из ряда цифровых систем: баллов, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control.

еБалы – отражают статистику фактической эффективности средств непосредственно на поле боя;

DOT-Chain и Brave1 Market – содержат информацию о закупках, которые военные подразделения осуществляют самостоятельно, что показывает реальный спрос на местах;

DELTA и Mission Control – обеспечивают синхронизацию данных и аналитику боевого применения.

"Это впервые, когда решения о закупках формируются автоматически на основе реальных боевых данных. Если дрон не летает или не поражает целей - система просто не сгенерирует на него потребность. Важен только реальный боевой результат", - подчеркнул Федоров.

Также вводится новый принцип распределения оборонного бюджета:

80% средств направляется исключительно на те решения, которые подтвердили свою эффективность по данным системам.

20% средств оставляют на инновации и закупку новых разработок для тестирования непосредственно в боевых условиях, что позволяет оперативно проверять новые технологии без излишней бюрократии.

Такой подход укрепляет Силы обороны, обеспечивает военных наиболее эффективными инструментами на фронте и наносит россии потери, что делают невозможным ее продвижение.

Федоров подчеркнул, что это первый случай, когда бюджетные решения основываются исключительно на реальных боевых данных, а не на предположениях или субъективных оценках.

Заметим, что Минобороны изменяет подход к кодификации вооружения и военной техники с целью сокращения времени от разработки изделия до его поставки в войска. Соответствующие изменения правительство внесло в три постановления, регулирующие процедуры оценки и закупки оборонной продукции.