Новий механізм закупівель БпЛА: рішення базуватимуться на бойових даних

В Україні впроваджують нову модель оборонних закупівель безпілотників. Відтепер потреба у БпЛА формуватиметься автоматично на основі реальних бойових даних із цифрових систем.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Закупівлі дронів в Україні

"Підписав наказ про новий підхід до оборонних закупівель БпЛА. Відтепер потреба в дронах формуватиметься на основі якісних даних з поля бою - без людського фактору, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків", - наголосив мінінстр.

Перехід від ручного визначення потреб до автоматизованої системи дозволить позбутися малоефективних рішень, які військовим доводиться доопрацьовувати безпосередньо на позиціях. Держава зосередиться на закупівлі лише тих дронів, що стабільно працюють, вражають цілі та підтвердили свою ефективність у бойових умовах.

Яким буде новий процес закупівлі?

Генеральний штаб на основі запитів підрозділів формуватиме перелік потреб, у якому зазначатимуться лише технічні характеристики необхідних засобів - без вказівки конкретних моделей БпЛА чи їхніх виробників. Які саме дрони закуповувати для виконання бойових завдань на фронті, визначатиме спеціальний рейтинг. Його формуватимуть на основі реальних бойових даних із низки цифрових систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control.

єБали - відображають статистику фактичної ефективності засобів безпосередньо на полі бою;

DOT-Chain та Brave1 Market - містять інформацію про закупівлі, які військові підрозділи здійснюють самостійно, що показує реальний попит на місцях;

DELTA та Mission Control - забезпечують синхронізацію даних і аналітику бойового застосування.

"Це вперше, коли рішення про закупівлі формуються автоматично на основі реальних бойових даних. Якщо дрон не літає або не вражає цілей — система просто не згенерує на нього потребу. Важливий лише реальний бойовий результат", - підкреслив Федоров.

Також впроваджується новий принцип розподілу оборонного бюджету:

80% коштів спрямовуються виключно на ті рішення, які підтвердили свою ефективність за даними систем.

20% коштів залишають на інновації та закупівлю нових розробок для тестування безпосередньо в бойових умовах, що дозволяє оперативно перевіряти нові технології без зайвої бюрократії.

Такий підхід зміцнює Сили оборони, забезпечує військових найефективнішими інструментами на фронті та завдає росії втрат, що унеможливлюють її просування.

Федоров підкреслив, що це перший випадок, коли бюджетні рішення ґрунтуються виключно на реальних бойових даних, а не на припущеннях чи суб’єктивних оцінках.

Зауважимо, Міноборони змінює підхід до кодифікації озброєння та військової техніки з метою скорочення часу від розробки виробу до його постачання у війська. Відповідні зміни уряд вніс до трьох постанов, що регулюють процедури оцінки та закупівлі оборонної продукції.