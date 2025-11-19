Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новый набор для ветеранов: 40 участников пройдут курс противоминной деятельности

мины, разминирование, ВСУ, Италия.
Курс противоминной деятельности для ветеранов / Генеральный штаб ВСУ

Программа развития ООН объявила новый набор для ветеранов и ветеранок на курс по противоминной деятельности. В рамках программы 40 участников пройдут трехнедельное обучение по нетехническому обследованию и информированию о взрывоопасных предметах.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Противоположная деятельность для ветеранов

Проект реализуется в сотрудничестве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Министерством по делам ветеранов и центром координации противоминной деятельности и при поддержке правительств Нидерландов и Люксембурга.

В рамках учебной программы участники пройдут подготовку специалистов по нетехническому обследованию (НТО) и научатся информировать население о рисках, связанных с взрывоопасными предметами (ИРВНП). После успешного завершения курса, они получат официальное трудоустройство в общинах Харьковской области.

Продолжительность обучения составляет три недели и включает как теоретические занятия, так и практические полевые упражнения, тренинги по соблюдению процедур безопасности, а также работу с цифровыми инструментами, включая IMSMA Core и Survey123. После окончания программы участники смогут работать в должности специалиста по нетехническому обследованию и информированию населения о минной безопасности в течение 12 месяцев.

Подать заявку можно по ссылке.

"Это уже третий набор на курс противоминной деятельности для ветеранов и ветеранок и он наиболее адресный. Речь идет о работе в одной из самых загрязненных взрывоопасными предметами областей – Харьковской", – сказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игорь Безкаравайный.

Для участия в проекте будут отобраны 40 ветеранов и ветеранок, которые впоследствии образуют 10 команд по нетехническому обследованию и информированию населения о рисках взрывоопасных предметов.

Организаторы призывают подавать заявки ветеранов и ветеранок, заинтересованных в работе в сфере гуманитарного разминирования, в том числе тех, кто имеет инвалидность.

Справочно

ПРООН в партнерстве с Министерством экономики уже реализовала два курса по противоминной деятельности для ветеранов и ветеранок. Обучение прошли 22 участника, из которых 11 работают в сфере гуманитарного разминирования. Новый этап программы позволит еще большему количеству ветеранов и ветеранок приобщиться к этой важной работе, способствуя ускорению очистки территорий Украины от взрывоопасных предметов и повышению безопасности общин.

Проект реализуется ПРООН в Украине при поддержке правительства Нидерландов и Люксембурга, в партнерстве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Министерством по делам ветеранов и Харьковским центром координации противоминной деятельности. Операционную реализацию обучающей программы обеспечивает государственное предприятие "Укроборонсервис".

Напомним, с января по ноябрь 2025 специалисты очистили от взрывоопасных предметов 34 300 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. В общей сложности с начала года было обследовано более 43 000 гектаров территорий.

Автор:
Ольга Опенько