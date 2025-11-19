Новый набор для ветеранов: 40 участников пройдут курс противоминной деятельности

Программа развития ООН объявила новый набор для ветеранов и ветеранок на курс по противоминной деятельности. В рамках программы 40 участников пройдут трехнедельное обучение по нетехническому обследованию и информированию о взрывоопасных предметах.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Противоположная деятельность для ветеранов

Проект реализуется в сотрудничестве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Министерством по делам ветеранов и центром координации противоминной деятельности и при поддержке правительств Нидерландов и Люксембурга.

В рамках учебной программы участники пройдут подготовку специалистов по нетехническому обследованию (НТО) и научатся информировать население о рисках, связанных с взрывоопасными предметами (ИРВНП). После успешного завершения курса, они получат официальное трудоустройство в общинах Харьковской области.

Продолжительность обучения составляет три недели и включает как теоретические занятия, так и практические полевые упражнения, тренинги по соблюдению процедур безопасности, а также работу с цифровыми инструментами, включая IMSMA Core и Survey123. После окончания программы участники смогут работать в должности специалиста по нетехническому обследованию и информированию населения о минной безопасности в течение 12 месяцев.

"Это уже третий набор на курс противоминной деятельности для ветеранов и ветеранок и он наиболее адресный. Речь идет о работе в одной из самых загрязненных взрывоопасными предметами областей – Харьковской", – сказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игорь Безкаравайный.

Для участия в проекте будут отобраны 40 ветеранов и ветеранок, которые впоследствии образуют 10 команд по нетехническому обследованию и информированию населения о рисках взрывоопасных предметов.

Организаторы призывают подавать заявки ветеранов и ветеранок, заинтересованных в работе в сфере гуманитарного разминирования, в том числе тех, кто имеет инвалидность.

Справочно

ПРООН в партнерстве с Министерством экономики уже реализовала два курса по противоминной деятельности для ветеранов и ветеранок. Обучение прошли 22 участника, из которых 11 работают в сфере гуманитарного разминирования. Новый этап программы позволит еще большему количеству ветеранов и ветеранок приобщиться к этой важной работе, способствуя ускорению очистки территорий Украины от взрывоопасных предметов и повышению безопасности общин.

Проект реализуется ПРООН в Украине при поддержке правительства Нидерландов и Люксембурга, в партнерстве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Министерством по делам ветеранов и Харьковским центром координации противоминной деятельности. Операционную реализацию обучающей программы обеспечивает государственное предприятие "Укроборонсервис".

Напомним, с января по ноябрь 2025 специалисты очистили от взрывоопасных предметов 34 300 гектаров земель сельскохозяйственного назначения. В общей сложности с начала года было обследовано более 43 000 гектаров территорий.