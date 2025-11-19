Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Новий набір для ветеранів: 40 учасників пройдуть курс протимінної діяльності

міни, розмінування, ЗСУ, Італія.
Курс протимінної діяльності для ветеранів / Генеральний штаб ЗСУ

Програма розвитку ООН оголосила новий набір для ветеранів і ветеранок на курс з протимінної діяльності. У межах програми 40 учасників пройдуть тритижневе навчання з нетехнічного обстеження та інформування про вибухонебезпечні предмети.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Протимінна діяльність для ветеранів

Проєкт реалізується у співпраці із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерством у справах ветеранів та Харківським центром координації протимінної діяльності та за підтримки Урядів Нідерландів і Люксембургу. 

У рамках навчальної програми учасники пройдуть підготовку фахівців із нетехнічного обстеження (НТО) та навчаться інформувати населення про ризики, пов’язані з вибухонебезпечними предметами (ІРВНП). Після успішного завершення курсу вони отримають офіційне працевлаштування у громадах Харківської області.

Тривалість навчання становить три тижні та включає як теоретичні заняття, так і практичні польові вправи, тренінги з дотримання процедур безпеки, а також роботу з цифровими інструментами, серед яких IMSMA Core та Survey123. Після закінчення програми учасники зможуть працювати на посаді фахівця з нетехнічного обстеження та інформування населення про мінну безпеку протягом 12 місяців.

Подати заявку можна за посиланням.

"Це вже третій набір на курс протимінної діяльності для ветеранів та ветеранок і він найбільш адресний. Йдеться про роботу в одній із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами областей – Харківську", – сказав заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний. 

Для участі у проєкті буде відібрано 40 ветеранів та ветеранок, які згодом утворять 10 команд з нетехнічного обстеження та інформування населення про ризики вибухонебезпечних предметів.

Організатори закликають подавати заявки ветеранів і ветеранок, зацікавлених у роботі в сфері гуманітарного розмінування, зокрема тих, хто має інвалідність.

Довідково

ПРООН у партнерстві з Міністерством економіки вже реалізувала два курси з протимінної діяльності для ветеранів та ветеранок. Навчання пройшли 22 учасники, з яких 11 наразі працюють у сфері гуманітарного розмінування. Новий етап програми дасть змогу ще більшій кількості ветеранів і ветеранок долучитися до цієї важливої роботи, сприяючи прискоренню очищення територій України від вибухонебезпечних предметів та підвищенню безпеки громад.

Проєкт реалізується ПРООН в Україні за підтримки урядів Нідерландів та Люксембургу, у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерством у справах ветеранів та Харківським центром координації протимінної діяльності. Операційну реалізацію навчальної програми забезпечує державне підприємство "Укроборонсервіс".

Нагадаємо, з січня по листопад 2025 року фахівці очистили від вибухонебезпечних предметів 34 300 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Загалом з початку року було обстежено понад 43 000 гектарів територій.

Автор:
Ольга Опенько