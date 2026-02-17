Новый пакет санкций под угрозой: какие страны ЕС защищают порты, работающие с российской нефтью

Новый пакет санкций Евросоюза против энергетического и финансового секторов РФ оказался под угрозой из-за несогласия ряда стран-членов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, Италия и Венгрия обеспокоены планами ограничений против грузинского порта Пулеви. Объясняется все тем, что этот терминал используется для поставки газа из Азербайджана, являющегося критически важным источником энергии для Европы после отказа от российского топлива.

Параллельно с этим Греция и Мальта выразили сомнения в целесообразности санкций против порта в Индонезии.

Споры возникли и из-за идеи заблокировать работу с банком на Кубе. Против этого шага выступили Италия и Испания .

Свою позицию дипломаты аргументируют тем, что это финансовое учреждение является единственным на острове, который работает с иностранной валютой, обеспечивая потребности дипломатических миссий и граждан ЕС.

В то же время Греция и Мальта продолжают оспаривать инициативу замены ценового потолка на нефть полным запретом на предоставление морских услуг, таких как страхование и транспортировка, опасаясь ущерба для собственных флотов.

Напомним, Европейский Союз предложил новый пакет санкций против России, впервые включающий ограничения для портов третьих стран, работающих с российской нефтью.

Согласно предложению, в санкционный список предлагают добавить грузинский порт Пулеви и индонезийский порт Каримун. Таким образом, в случае принятия компаниям и гражданам ЕС будет запрещено осуществлять операции с двумя портами.