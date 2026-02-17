Новий пакет санкцій під загрозою: які країни ЄС захищають порти, що працюють із російською нафтою

Новий пакет санкцій Євросоюзу проти енергетичного та фінансового секторів РФ опинився під загрозою через незгоду низки країн-членів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Зокрема, Італія та Угорщина занепокоєні планами обмежень проти грузинського порту Кулеві. Це пояснюється тим, що термінал використовується для постачання газу з Азербайджану, який є критично важливим джерелом енергії для Європи після відмови від російського палива.

Паралельно з цим Греція та Мальта висловили сумніви щодо доцільності санкцій проти порту в Індонезії.

Суперечки виникли й через ідею заблокувати роботу з банком на Кубі. Проти цього кроку виступили Італія та Іспанія.

Свою позицію дипломати аргументують тим, що ця фінансова установа є єдиною на острові, яка працює з іноземною валютою, забезпечуючи потреби дипломатичних місій та громадян ЄС.

Водночас Греція та Мальта продовжують оскаржувати ініціативу заміни цінової стелі на нафту повною забороною на надання морських послуг, таких як страхування та транспортування, побоюючись збитків для власних флотів.

Нагадаємо, Європейський Союз запропонував новий пакет санкцій проти Росії, який вперше включає обмеження для портів третіх країн, які працюють із російською нафтою.

Згідно з пропозицією, до санкційного переліку пропонують додати грузинський порт Кулеві та індонезійський порт Карімун. Таким чином, у разі ухвалення компаніям і громадянам ЄС буде заборонено здійснювати операції з цими двома портами.