Новый портрет украинского ИТ-специалиста: зарплаты, специализации, инвестиции и изменения на рынке

Новый опрос, охвативший 13 607 ИТ-специалистов из Украины и из-за границы, сформировал детальный портрет украинского айтовца. Оно раскрывает ключевые тенденции в специализациях, оплате труда, смене работы и других важных аспектах. 88% айтишников работают по техническим направлениям. Наибольшим сообществом остаются разработчики – их 44%. На втором месте тестировщики – 17%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные, приведенные DOU.

Медианная зарплата и финансовое положение

Медианная зарплата в украинском ИТ выросла до $3000, что на $100 больше, чем в прошлом. Самые высокие доходы у специалистов в возрасте 43–50 лет, их медианная зарплата достигает $4500. Хотя падения зарплат не наблюдается, доля специалистов, которые тратят больше, чем зарабатывают, выросла до 11% против 9% в прошлом году. Задержки зарплаты встречаются редко — только 12% опрошенных имели такой опыт, преимущественно в небольших компаниях и стартапах. Только 24% специалистов получают денежные бонусы, что почти соответствует уровню прошлого года.

Инвестиции и расходы

Самым популярным направлением инвестиций являются донаты на Силы обороны Украины, которые назвали лучшей инвестицией 41% опрошенных. На втором месте – инвестиции в себя: здоровье, спорт, психотерапия (35%) и самообразование (28%). Финансовые инструменты, такие как депозиты и ценные бумаги, используют 30% айтовцев, а криптовалюту – 15%. Только 9% считают инвестицию в однокомнатную квартиру возле метро в Киеве хорошей идеей.

Специализации и роли

Наибольшей группой специалистов остаются разработчики (Software Engineers), составляющие 44% от общего количества. Второе место занимают тестировщики (QA) – 17%. Доля разработчиков и тестировщиков за год уменьшилась на 3 и 1 процентных пункта соответственно. В то же время возросла доля аналитиков, маркетологов и UI/UX-дизайнеров. Медианный возраст специалиста вырос до 31 года. Самые молодые – ML/AI-инженеры и продуктовые аналитики (25 лет).

В пятерку самых популярных направлений также входят SaaS, Gambling и AI/ML.

Планы по эмиграции

Приблизительно половина опрошенных (48%) думают об эмиграции или активно планируют переезд, и столько же (48%) не планируют переезжать из Украины. 13% ІТ-специалистов активно готовятся к переезду, в то время как 14% заявляют, что точно не собираются никуда уезжать. Доля мужчин, рассматривающих эмиграцию (54%), значительно выше, чем у женщин (32%). За год 7% живших за рубежом айтишников уже вернулись в Украину.

Тип компании и трудоустройство

Растет доля специалистов в продуктовых компаниях (48%), в то время как доля специалистов в сервисных и аутстафинговых компаниях снизилась. По размеру большинство айтовцев работают в крупных или средних компаниях (42% в компаниях на 200+ сотрудников, 27% — на 50–200).

По трудоустройству 57% айтовцев работают как ФЛП, однако этот показатель постепенно снижается. Доля оформления через "Дію" выросла с 12% до 19%.

Смена работы

56% айтишников не планируют менять работу в этом году. Однако 19% намерены это сделать. К этой категории чаще всего входят джуниоры и специалисты с опытом до 5 лет.

Напомним, в августе Delo.ua публиковало рейтинг крупнейших украинских IT-компаний.

