Новий портрет українського ІТ-фахівця: зарплати, спеціалізації, інвестиції та зміни на ринку

Нове опитування, яке охопило 13 607 ІТ-фахівців з України та з-за кордону, сформувало детальний портрет українського айтівця. Воно розкриває ключові тенденції в спеціалізаціях, оплаті праці, зміні роботи та інших важливих аспектах. 88% айтівців працюють за технічними напрямами. Найбільшою спільнотою залишаються розробники — їх 44%. На другому місці тестувальники — 17%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані наведені DOU.

Медіанна зарплата і фінансове становище

Медіанна зарплата в українському ІТ зросла до $3000, що на $100 більше, ніж торік. Найвищі доходи мають фахівці віком 43–50 років, їхня медіанна зарплата сягає $4500. Хоча падіння зарплат не спостерігається, частка фахівців, які витрачають більше, ніж заробляють, зросла до 11% проти 9% торік. Затримки зарплати трапляються рідко — лише 12% опитаних мали такий досвід, переважно в невеликих компаніях та стартапах. Лише 24% спеціалістів отримують грошові бонуси, що майже відповідає рівню минулого року.

Інвестиції та витрати

Найпопулярнішим напрямом інвестицій є донати на Сили оборони України, які назвали найкращою інвестицією 41% опитаних. На другому місці — інвестиції в себе: здоров'я, спорт, психотерапія (35%) та самоосвіта (28%). Фінансові інструменти, такі як депозити та цінні папери, використовують 30% айтівців, а криптовалюту — 15%. Лише 9% вважають інвестицію в однокімнатну квартиру біля метро в Києві хорошою ідеєю.

Спеціалізації та ролі

Найбільшою групою спеціалістів залишаються розробники (Software Engineers), що становлять 44% від загальної кількості. Друге місце посідають тестувальники (QA) — 17%. Частка розробників та тестувальників за рік зменшилася на 3 та 1 відсоткових пункти відповідно. Натомість зросла частка аналітиків, маркетологів та UI/UX-дизайнерів. Медіанний вік фахівця виріс до 31 року. Наймолодші — ML/AI-інженери та продуктові аналітики (25 років).

У п'ятірку найпопулярніших напрямів входять також SaaS, Gambling та AI/ML.

Плани щодо еміграції

Приблизно половина опитаних (48%) думають про еміграцію або активно планують переїзд, і стільки ж (48%) не планують переїжджати з України. 13% айтівців активно готуються до переїзду, тоді як 14% заявляють, що точно не збираються нікуди їхати. Частка чоловіків, що розглядають еміграцію (54%), значно вища, ніж у жінок (32%). За рік 7% айтівців, які жили за кордоном, вже повернулись в Україну.

Тип компанії та працевлаштування

Зростає частка фахівців у продуктових компаніях (48%), тоді як частка спеціалістів у сервісних та аутстафінгових компаніях знизилася. За розміром, більшість айтівців працюють у великих або середніх компаніях (42% в компаніях на 200+ співробітників, 27% — на 50–200).

Щодо працевлаштування, 57% айтівців працюють як ФОП, проте цей показник поступово знижується. Частка оформлення через Дія Сіті зросла з 12% до 19%.

Зміна роботи

56% айтівців не планують змінювати роботу цього року. Однак 19% мають намір це зробити. До цієї категорії найчастіше належать джуніори та фахівці з досвідом до 5 років.

