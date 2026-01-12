Запланована подія 2

Новый порядок апостиля в Украине: что изменится с 1 февраля 2026 года

женщина, документы
Новый порядок апостиля в Украине / Freepik

Министерство юстиции Украины утвердило новый порядок проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования за границей. Соответствующий приказ №3177/5 вступит в силу с 1 февраля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минюста.

Апостиль на документах

Министерство юстиции Украины приняло новый порядок проставления апостиля на официальных документах, предназначенных для использования за пределами страны. Соответствующий приказ №3177/5 вступит в силу с 1 февраля 2026 года, но не ранее дать его официальному обнародованию.

С введением обновленных правил предварительный порядок апостилирования, действовавший с 2015 года, утратит силу.

Установлено, что проставление апостиля или отказ в его проставлении осуществляется в срок до трех рабочих дней, течение которого начинается со следующего дня после регистрации заявления в Электронном реестре апостилей.

Новый порядок определяет ключевые правила проставления апостиля. В частности, апостилирование будет осуществляться через электронный реестр апостилей. Документом также предусмотрена процедура внесения образцов подписей, отпечатков печатей и сертификатов открытых ключей.

Право вносить соответствующие сведения в Реестр будут Министерство юстиции Украины, его территориальные органы, Государственная архивная служба, а также суды - по данным судей. Апостиль или мотивированный отказ в его проставлении будут оформляться в течение трех рабочих дней.

Кроме того, новый порядок четко регламентирует процедуры принятия документов, их рассмотрения, выдачи результатов и доступа к информации из электронного реестра.

Также определена стоимость услуги, которая начнет действовать с 1 января 2026: для физических лиц она будет составлять 670 гривен, для юридических лиц - 1160 гривен.

Заметим, с мая 2025 подорожала оплата за апостиль, который необходим для использования украинских документов в большинстве стран мира.

Автор:
Ольга Опенько