Новий порядок апостиля в Україні: що зміниться з 1 лютого 2026 року

Міністерство юстиції України затвердило новий порядок проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання за кордоном. Відповідний наказ № 3177/5 набере чинності з 1 лютого 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мін'юсту.

Апостиль на документах

Із введенням оновлених правил попередній порядок апостилювання, який діяв з 2015 року, втратить чинність.

Встановлено, що проставлення апостиля або відмова в його проставленні здійснюються у строк до трьох робочих днів, перебіг якого починається з наступного дня після реєстрації заяви в Електронному реєстрі апостилів.

Новий порядок визначає ключові правила проставлення апостиля. Зокрема, апостилювання здійснюватиметься через Електронний реєстр апостилів. Документом також передбачено процедуру внесення зразків підписів, відбитків печаток і сертифікатів відкритих ключів.

Право вносити відповідні відомості до Реєстру матимуть Міністерство юстиції України, його територіальні органи, Державна архівна служба, а також суди - щодо даних суддів. Апостиль або мотивована відмова в його проставленні оформлюватимуться протягом трьох робочих днів.

Крім того, новий порядок чітко регламентує процедури прийняття документів, їх розгляду, видачі результатів та доступу до інформації з Електронного реєстру.

Також визначено вартість послуги, яка почне діяти з 1 січня 2026 року: для фізичних осіб вона становитиме 670 гривень, для юридичних осіб — 1160 гривень.

Зауважимо, з травня 2025 року подорожчала оплата за апостиль, який необхідний для використання українських документів в більшості країн світу.