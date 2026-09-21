Новый пункт пропуска на границе с Румынией: Украина привлекла более €767 тысяч

Украина и Румыния переходят к новому этапу обустройства пункта пропуска Шепит — Извоареле Сучевей. В рамках программы Interreg VI-A NEXT "Румыния-Украина 2021-2027" на его техническое оснащение направят более €767,5 тысяч, 90% этой суммы составляет грант ЕС.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Новый пункт пропуска на границе с Румынией

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области подписала грантовое соглашение в рамках программы Interreg VI-A NEXT "Румыния-Украина 2021-2027". Документ предусматривает реализацию проекта BOND (Border Operations and National Development), направленного на техническое оснащение пункта пропуска.

Общий бюджет проекта превышает €767,5 тысячи . 90% финансирования составляет грант Европейского Союза, еще 10% – софинансирование из государственного бюджета Украины. Реализация проекта рассчитана на 18 месяцев.

Подготовка инфраструктуры пункта пропуска началась в рамках предыдущей программы Interreg "Румыния-Украина 2014-2020".

В 2022-2024 годах на украинской стороне реконструировали 2 км подъездной дороги Т-26-01 и два моста. Также реализовали меры по защите территории от возможных паводков.

На румынской стороне обустроили около 3 км дороги.

Что предполагает новый этап

В рамках проекта BOND планируется закупить и установить специализированное оборудование, необходимое для работы пункта пропуска. Также предусмотрена техническая оснастка объектов с украинской и румынской сторон.

Отдельное внимание будет уделено созданию условий для безопасной и эффективной работы пункта пропуска, а также разработке совместной трансграничной стратегии развития приграничных территорий.

Таким образом, проект предусматривает не только закупку оборудования, но и дальнейшее формирование инфраструктурной и технической базы для функционирования нового пункта пропуска.

Развитие пункта "Шепит – Извоареле Сучевей" является частью украинско-румынского трансграничного сотрудничества. Для Украины развитие западных пограничных переходов имеет особое значение в условиях полномасштабной войны, в частности, для поддержки транспортных и логистических связей со странами ЕС.

Проект BOND должен стать следующим этапом подготовки инфраструктуры, необходимой для развития этого трансграничного направления.

Напомним, Кабинет министров принял решение об открытии нового международного пункта пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Белая Церковь - Сигету Мармацией" на украинско-румынской границе.