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На границе с Румынией заработает новый автомобильный пункт пропуска: что известно

"Белая Церковь — Сигету Мармацией"
Пункт пропуска будет работать в постоянном режиме и круглосуточно. / Агентство восстановления

Кабинет министров принял решение об открытии нового международного пункта пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Белая Церковь — Сигету Мармацией" на украинско-румынской границе.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на постановление правительства от 17 сентября.

На начальном этапе КПП будет работать с использованием временной инфраструктуры. Через него разрешат движение пассажирских транспортных средств с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонн. Пункт пропуска будет работать в постоянном режиме и круглосуточно.

Временная схема работы будет действовать до завершения полномасштабного строительства постоянной инфраструктуры в рамках масштабного проекта строительства международного пункта пропуска и подъездных путей к новому автодорожному пограничному мосту в Закарпатской области.

Правительство поручило Государственной пограничной службе и Государственной таможенной службе обеспечить развертывание и эффективную работу соответствующих подразделений на новом объекте для ускорения пассажиропотока на западном направлении.

Фото 2 — На границе с Румынией заработает новый автомобильный пункт пропуска: что известно

Напомним, в августе на пункте пропуска "Порубное – Сирет" завершили первую очередь перестройки грузового терминала. Это позволит увеличить пропускную способность границы с Румынией, сократить время прохождения контроля и разгрузить логистические пути.

Автор:
Татьяна Бессараб

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