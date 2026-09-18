На кордоні з Румунією запрацює новий автомобільний пункт пропуску: що відомо

Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення “Біла Церква – Сігету Мармацієй” на українсько-румунському кордоні.

Про це інформує Dilo з посиланням на постанову уряду від 17 вересня.

На початковому етапі КПП працюватиме з використанням тимчасової інфраструктури. Через нього дозволять рух пасажирських транспортних засобів із максимальною дозволеною масою до 3,5 тонни. Пункт пропуску функціонуватиме у постійному режимі та цілодобово.

Тимчасова схема роботи діятиме до завершення повномасштабного будівництва постійної інфраструктури в межах масштабного проєкту зведення міжнародного пункту пропуску та під'їзних шляхів до нового автодорожнього прикордонного мосту у Закарпатській області.

Уряд доручив Державній прикордонній службі та Державній митній службі забезпечити розгортання та ефективну роботу відповідних підрозділів на новому об'єкті для пришвидшення пасажиропотоку на західному напрямку.

Нагадаємо, у серпні на пункті пропуску "Порубне – Сірет" завершили першу чергу розбудови вантажного термінала. Це дозволить збільшити пропускну здатність кордону з Румунією, скоротити час проходження контролю та розвантажити логістичні шляхи.