Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією: Україна залучила понад €767 тисяч

Україна та Румунія переходять до нового етапу облаштування пункту пропуску “Шепіт - Ізвоареле Сучевей”. У межах програми Interreg VI-A NEXT “Румунія–Україна 2021–2027” на його технічне оснащення спрямують понад €767,5 тисяч, 90% цієї суми становить грант ЄС.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Чернівецькій області підписала грантову угоду в межах програми Interreg VI-A NEXT "Румунія–Україна 2021–2027". Документ передбачає реалізацію проєкту BOND (Border Operations and National Development), спрямованого на технічне оснащення пункту пропуску.

Загальний бюджет проєкту перевищує €767,5 тисячі. 90% фінансування становить грант Європейського Союзу, ще 10% - співфінансування з державного бюджету України. Реалізація проєкту розрахована на 18 місяців.

Підготовка інфраструктури пункту пропуску розпочалася в межах попередньої програми Interreg "Румунія–Україна 2014–2020".

У 2022–2024 роках на українській стороні реконструювали 2 км під’їзної дороги Т-26-01 та два мости. Також реалізували заходи для захисту території від можливих паводків.

На румунській стороні облаштували близько 3 км дороги.

Що передбачає новий етап

У межах проєкту BOND планують закупити та встановити спеціалізоване обладнання, необхідне для роботи пункту пропуску. Також передбачене технічне оснащення об’єктів з українського та румунського боків.

Окрему увагу приділять створенню умов для безпечної та ефективної роботи пункту пропуску, а також розробленню спільної транскордонної стратегії розвитку прикордонних територій.

Таким чином, проєкт передбачає не лише закупівлю обладнання, а й подальше формування інфраструктурної та технічної бази для функціонування нового пункту пропуску.

Розвиток пункту"Шепіт - Ізвоареле Сучевей" є частиною українсько-румунського транскордонного співробітництва. Для України розвиток західних прикордонних переходів має особливе значення в умовах повномасштабної війни, зокрема для підтримки транспортних і логістичних зв’язків із країнами ЄС.

Проєкт BOND має стати наступним етапом підготовки інфраструктури, необхідної для розвитку цього транскордонного напрямку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення “Біла Церква – Сігету Мармацієй” на українсько-румунському кордоні.