Новый сезонный рекорд: украинцы подарили более 10 тысяч автомобилей за квартал

Во втором квартале 2026 года по договорам дарения в Украине перерегистрировали 10 598 транспортных средств всех типов. Объем подаренных авто оказался больше на 42,0% (на 3 137 машин), чем в первом квартале 2026 года (7 461 авто).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9741 авто), показатель рос на 8,8% (на 857 единиц). Всего ежемесячно в стране дарят около 3300 машин.

Возраст машин и рейтинг моделей

Средний возраст подаренных автомобилей во втором квартале составил 13 лет. Рейтинг моделей полностью воспроизводит структуру вторичного авторынка Украины.

Чаще украинцам дарили такие автомобили: Volkswagen Passat (238 единиц), Skoda Octavia (212), Volkswagen Golf (170), Mercedes - Benz Sprinter (168), BMW X5 (160).

Наряду с массовыми моделями в регистрационных базах зафиксированы единичные экземпляры премиального сегмента: Rolls – Royce Spectre , BMW i 7, Ривиан R 1 T , Porsche 718 Boxster и Smart 3.

Доля бензиновых и дизельных автомобилей составляет более 72%, а суммарная доля электромобилей и гибридов достигла 14%. В структуре силовых установок преобладают классические типы горючего:

бензин - 40,3%;

дизельное топливо – 32,1%;

газобаллонное оборудование (ГБО) - 13,6%;

электромобили - 9,3%; гибриды – 4,7%.

Порядок оформления и стоимости

Законодательство Украины позволяет дарить транспортные средства как близким родственникам, так и посторонним. По данным Главного сервисного центра МВД, при оформлении договора дарения между членами семьи первой и второй степеней родства (родители, супруг, дети, родные братья/сестры, бабы, деды, внуки) налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор составляют 0%. Если подарок получает другое лицо, уплачивается НДФЛ по ставке 5% и сбор.

Стоимость услуги по перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД составляет ориентировочно 1105 грн (включая бланк свидетельства и номерной знак).

Напомним, по итогам первого полугодия 2026 г. крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области. Именно на эти регионы пришлось 63% всех продаж новых легковых автомобилей.