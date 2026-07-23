Новий сезонний рекорд: українці подарували понад 10 тисяч автомобілів за квартал

У другому кварталі 2026 року в Україні за договорами дарування перереєстрували 10 598 транспортних засобів усіх типів. Обсяг подарованих авто виявився більшим на 42,0% (на 3 137 машин), ніж у першому кварталі 2026 року (7 461 авто).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року (9 741 авто), показник зростав на 8,8% (на 857 одиниць). Загалом щомісяця в країні дарують близько 3 300 машин.

Вік машин та рейтинг моделей

Середній вік подарованих автомобілів у другому кварталі склав 13 років. Рейтинг моделей повністю відтворює структуру вторинного авторинку України.

Найчастіше українцям дарували такі автомобілі: Volkswagen Passat (238 одиниць), Skoda Octavia (212), Volkswagen Golf (170), Mercedes-Benz Sprinter (168), BMW X5 (160).

Поряд із масовими моделями у реєстраційних базах зафіксовано поодинокі екземпляри преміального сегмента: Rolls-Royce Spectre, BMW i7, Rivian R1T, Porsche 718 Boxster та Smart3.

Частка бензинових і дизельних авто становить понад 72%, а сумарна частка електромобілів та гібридів досягла 14%. У структурі силових установок переважають класичні типи пального:

бензин — 40,3%;

дизельне пальне — 32,1%;

газобалонне обладнання (ГБО) — 13,6%;

електромобілі — 9,3%; гібриди — 4,7%.

Порядок оформлення та вартість

Законодавство України дозволяє дарувати транспортні засоби як близьким родичам, так і стороннім особам. За даними Головного сервісного центру МВС, при оформленні договору дарування між членами родини першого та другого ступенів споріднення (батьки, чоловік/дружина, діти, рідні брати/сестри, баби, діди, онуки) податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір становлять 0%. Якщо подарунок отримує інша особа, сплачується ПДФО за ставкою 5% та військовий збір.

Вартість послуги з перереєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС становить орієнтовно 1 105 грн (включаючи бланк свідоцтва та номерний знак).

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя 2026 року найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області. Саме на ці регіони припало 63% усіх продажів нових легковиків.