Новый щебзавод в Ровенской области обеспечит строительные проекты региона

В Корецкой городской общине (Ровенская область) начала работу новая производственная площадка "Житомирского щебзавода".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба "Житомирского щебзавода" (группа COMSPEC).



Новый щебзавод начал работу

Новый производственный комплекс предназначен для обеспечения строительных, дорожных и инфраструктурных объектов качественными инертными материалами по конкурентным ценам.

Как отмечают в предприятии, ключевыми преимуществами нового производства являются современные технологии и контроль качества на каждом этапе, стабильная фракционность продукции и соответствие ГОСТу, собственные мощности для изготовления щебня и оперативная отгрузка больших объемов. Кроме того, завод предлагает гибкие условия сотрудничества и возможность заключения долгосрочных контрактов.

Дополнительно, предприятие обеспечивает отгрузку автомобилями, организацию доставки, предоставление паспортов качества на каждую партию и индивидуальные ценовые условия для больших объемов.

Новое производство направлено на стабильное и долгосрочное сотрудничество с подрядными организациями, дорожными предприятиями и строительными компаниями, снабжая регион высококачественными строительными материалами, говорится в сообщении.

О компании

Отметим, что группа COMSPEC Юрия Бижана и партнеров объединяет ряд добывающих, перерабатывающих и логистических предприятий, специализирующихся на производстве и снабжении гранитной продукции.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ЖЩ" было зарегистрировано в 2015 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 1250,00.

Предприятие специализируется на добывании песка, гравия, глин и каолина, что является его основным направлением деятельности.

Кроме того, компания занимается добычей декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и глинистого сланца, оказывает вспомогательные услуги в сфере добычи других полезных ископаемых и разработки карьеров, а также производит резку, отделку и отделку декоративного и строительного камня.

Бенефициарный владелец – Свинарчук Руслан.

Напомним, на Овручском щебзаводе восстанавливают инфраструктуру. Ранее АРМА подписало соглашение с ООО "Тамерлан-1", ставшее победителем конкурса на управление Овручским щебеночным заводом.