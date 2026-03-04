Новий щебзавод на Рівненщині забезпечить будівельні проєкти регіону

У Корецькій міській громаді (Рівненська область) розпочав роботу новий виробничий майданчик “Житомирського щебзаводу”.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Житомирського щебзаводу" (група COMSPEC).



Новий щебзавод почав роботу

Новий виробничий комплекс, призначений для забезпечення будівельних, дорожніх та інфраструктурних об’єктів якісними інертними матеріалами за конкурентними цінами.

Як зазначають у підприємстві, ключовими перевагами нового виробництва є сучасні технології та контроль якості на кожному етапі, стабільна фракційність продукції та відповідність ДСТУ, власні потужності для виготовлення щебеню та оперативне відвантаження великих обсягів. Крім того, завод пропонує гнучкі умови співпраці та можливість укладання довгострокових контрактів.

Додатково підприємство забезпечує відвантаження автомобілями, організацію доставки, надання паспортів якості на кожну партію та індивідуальні цінові умови для великих обсягів.

Нове виробництво спрямоване на стабільну та довгострокову співпрацю з підрядними організаціями, дорожніми підприємствами та будівельними компаніями, забезпечуючи регіон високоякісними будівельними матеріалами, йдеться в повідомленні.

Про компанію

Зазначимо, що група COMSPEC Юрія Біжана і партнерів обʼєднує низку видобувних, переробних і логістичних підприємств, що спеціалізуються на виробництві і постачанні гранітної продукції.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ЖЩ" було зареєстровано в 2015 роцы. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 1 250,00.

Підприємство спеціалізується на добуванні піску, гравію, глин та каоліну, що є його основним напрямком діяльності.

Крім того, компанія займається видобуванням декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, надає допоміжні послуги у сфері видобутку інших корисних копалин і розробки кар’єрів, а також виконує різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.

Бенефіціарний власник - Свинарчук Руслан.

Нагадаємо, на Овруцькому щебзаводі відновлюють інфраструктуру. Раніше АРМА підписало угоду з ТОВ "Тамерлан-1", яке стало переможцем конкурсу на управління Овруцьким щебеневим заводом.