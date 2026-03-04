Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,45

+0,22

EUR

50,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,60

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Новий щебзавод на Рівненщині забезпечить будівельні проєкти регіону

щебінь
"Житомирський щебзавод" відкрив сучасне виробництво в с. Жадківка / Pixabay

У Корецькій міській громаді (Рівненська область) розпочав роботу новий виробничий майданчик “Житомирського щебзаводу”. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомила пресслужба "Житомирського щебзаводу" (група COMSPEC).

Новий щебзавод почав роботу

Новий виробничий комплекс, призначений для забезпечення будівельних, дорожніх та інфраструктурних об’єктів якісними інертними матеріалами за конкурентними цінами.

Як зазначають у підприємстві, ключовими перевагами нового виробництва є сучасні технології та контроль якості на кожному етапі, стабільна фракційність продукції та відповідність ДСТУ, власні потужності для виготовлення щебеню та оперативне відвантаження великих обсягів. Крім того, завод пропонує гнучкі умови співпраці та можливість укладання довгострокових контрактів.

Додатково підприємство забезпечує відвантаження автомобілями, організацію доставки, надання паспортів якості на кожну партію та індивідуальні цінові умови для великих обсягів.

Нове виробництво спрямоване на стабільну та довгострокову співпрацю з підрядними організаціями, дорожніми підприємствами та будівельними компаніями, забезпечуючи регіон високоякісними будівельними матеріалами, йдеться в повідомленні.

Про компанію

Зазначимо, що група COMSPEC Юрія Біжана і партнерів обʼєднує низку видобувних, переробних і логістичних підприємств, що спеціалізуються на виробництві і постачанні гранітної продукції.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ЖЩ" було зареєстровано в 2015 роцы. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 1 250,00.

Підприємство спеціалізується на добуванні піску, гравію, глин та каоліну, що є його основним напрямком діяльності.

Крім того, компанія займається видобуванням декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, надає допоміжні послуги у сфері видобутку інших корисних копалин і розробки кар’єрів, а також виконує різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.

Бенефіціарний власник - Свинарчук Руслан.

Нагадаємо, на Овруцькому щебзаводі відновлюють інфраструктуру. Раніше АРМА підписало угоду з ТОВ "Тамерлан-1", яке стало переможцем конкурсу на управління Овруцьким щебеневим заводом.  

Автор:
Ольга Опенько