- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Новый закон устанавливает европейские критерии для классификации предприятий в Украине: что известно
Кабинет министров одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении субъектов предпринимательства", согласующего критерии классификации предприятий с европейскими стандартами. Изменения позволят украинскому бизнесу получить доступ к европейским программам поддержки.
Как пишет Delo.ua, по этому информирует пресс-служба Минэкономики.
Изменения в классификации МСП в Украине
Законопроект модернизирует подходы к определению микро-, малых и средних предприятий (МСП) и устраняет барьеры, которые в силу устаревших критериев ограничивали доступ украинского бизнеса к европейским программам поддержки. Ранее компании упускали возможности привлекать гранты, льготные кредиты и инвестиции, а также вынуждены были отдельно подтверждать свой статус для европейских партнеров. В то же время, крупные игроки искусственно дробили бизнес, чтобы пользоваться льготами для МСП, отмечает прессслужба.
Новый закон устанавливает три основных европейских критерия классификации предприятий: количество работников, годовой доход и балансовая стоимость активов. Указанные пороги полностью соответствуют стандартам Европейского Союза:
- Микропредприятие - до 9 работников и до €2 млн дохода или активов;
- Малое предприятие - до 49 работников и до €10 млн дохода или активов;
- Среднее предприятие – до 249 работников, до €50 млн дохода или до €43 млн активов.
Эти изменения будут способствовать гармонизации украинской классификации с европейскими нормами, предоставляя бизнесу новые возможности для развития.
Согласно новому законодательству, показатели связанных компаний будут скучать, что исключит возможность искусственного дробления бизнеса. Предприятия с государственной долей более 25% лишатся статуса малых и средних предприятий после завершения военного положения, но с переходным периодом.
Это означает, что правила для всех участников рынка будут честными и прозрачными, а украинские компании получат прямой доступ к ресурсам Европейского Союза.
Для украинского бизнеса это открывает новые возможности:
- автоматическое признание статуса МСП в ЕС;
- полный доступ к европейским программам поддержки (гранты, кредиты, гарантии, инновационные и экспортные проекты);
- рост спроса на национальные программы поддержки на дополнительные 5–20 млрд грн ежегодно;
- ожидается приток инвестиций и упрощение выхода на европейские рынки.
Реформа также создает равные условия для конкуренции, ведь ресурсы, предназначенные для МСП больше не смогут использовать крупные компании.
В результате реформа станет мощным драйвером экономического развития, способствуя росту инвестиций, инноваций, экспорта и конкурентоспособности украинских предприятий, а также станет важнейшим шагом в процессе евроинтеграции Украины.
Напомним, в декабре 2025 года бизнес в Украине сохранил сдержанные оценки своей деятельности. Деловую активность в декабре сдерживали риски безопасности, энергокризис и дефицит кадров, однако ситуацию балансировали стабильный спрос, замедление инфляции и внешняя помощь.