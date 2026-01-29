Новый закон устанавливает европейские критерии для классификации предприятий в Украине: что известно

Кабинет министров одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении субъектов предпринимательства", согласующего критерии классификации предприятий с европейскими стандартами. Изменения позволят украинскому бизнесу получить доступ к европейским программам поддержки.

Как пишет Delo.ua, по этому информирует пресс-служба Минэкономики.

Изменения в классификации МСП в Украине

Законопроект модернизирует подходы к определению микро-, малых и средних предприятий (МСП) и устраняет барьеры, которые в силу устаревших критериев ограничивали доступ украинского бизнеса к европейским программам поддержки. Ранее компании упускали возможности привлекать гранты, льготные кредиты и инвестиции, а также вынуждены были отдельно подтверждать свой статус для европейских партнеров. В то же время, крупные игроки искусственно дробили бизнес, чтобы пользоваться льготами для МСП, отмечает прессслужба.

Новый закон устанавливает три основных европейских критерия классификации предприятий: количество работников, годовой доход и балансовая стоимость активов. Указанные пороги полностью соответствуют стандартам Европейского Союза:

Микропредприятие - до 9 работников и до €2 млн дохода или активов;

Малое предприятие - до 49 работников и до €10 млн дохода или активов;

- до 49 работников и до €10 млн дохода или активов; Среднее предприятие – до 249 работников, до €50 млн дохода или до €43 млн активов.

Эти изменения будут способствовать гармонизации украинской классификации с европейскими нормами, предоставляя бизнесу новые возможности для развития.

Согласно новому законодательству, показатели связанных компаний будут скучать, что исключит возможность искусственного дробления бизнеса. Предприятия с государственной долей более 25% лишатся статуса малых и средних предприятий после завершения военного положения, но с переходным периодом.

Это означает, что правила для всех участников рынка будут честными и прозрачными, а украинские компании получат прямой доступ к ресурсам Европейского Союза.

Для украинского бизнеса это открывает новые возможности:

автоматическое признание статуса МСП в ЕС;

полный доступ к европейским программам поддержки (гранты, кредиты, гарантии, инновационные и экспортные проекты);

рост спроса на национальные программы поддержки на дополнительные 5–20 млрд грн ежегодно;

ожидается приток инвестиций и упрощение выхода на европейские рынки.

Реформа также создает равные условия для конкуренции, ведь ресурсы, предназначенные для МСП больше не смогут использовать крупные компании.

В результате реформа станет мощным драйвером экономического развития, способствуя росту инвестиций, инноваций, экспорта и конкурентоспособности украинских предприятий, а также станет важнейшим шагом в процессе евроинтеграции Украины.

