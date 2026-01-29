Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,77

--0,19

EUR

51,23

-0,00

Наличный курс:

USD

43,05

42,95

EUR

51,50

51,30

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новый закон устанавливает европейские критерии для классификации предприятий в Украине: что известно

бизнес
Изменения в классификации МСП в Украине. / Минэкономики

Кабинет министров одобрил проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об определении субъектов предпринимательства", согласующего критерии классификации предприятий с европейскими стандартами. Изменения позволят украинскому бизнесу получить доступ к европейским программам поддержки.

Как пишет Delo.ua, по этому информирует пресс-служба Минэкономики.

Изменения в классификации МСП в Украине

Законопроект модернизирует подходы к определению микро-, малых и средних предприятий (МСП) и устраняет барьеры, которые в силу устаревших критериев ограничивали доступ украинского бизнеса к европейским программам поддержки. Ранее компании упускали возможности привлекать гранты, льготные кредиты и инвестиции, а также вынуждены были отдельно подтверждать свой статус для европейских партнеров. В то же время, крупные игроки искусственно дробили бизнес, чтобы пользоваться льготами для МСП, отмечает прессслужба.

Новый закон устанавливает три основных европейских критерия классификации предприятий: количество работников, годовой доход и балансовая стоимость активов. Указанные пороги полностью соответствуют стандартам Европейского Союза:

  • Микропредприятие - до 9 работников и до €2 млн дохода или активов;
  • Малое предприятие - до 49 работников и до €10 млн дохода или активов;
  • Среднее предприятие – до 249 работников, до €50 млн дохода или до €43 млн активов.

Эти изменения будут способствовать гармонизации украинской классификации с европейскими нормами, предоставляя бизнесу новые возможности для развития.

Согласно новому законодательству, показатели связанных компаний будут скучать, что исключит возможность искусственного дробления бизнеса. Предприятия с государственной долей более 25% лишатся статуса малых и средних предприятий после завершения военного положения, но с переходным периодом.

Это означает, что правила для всех участников рынка будут честными и прозрачными, а украинские компании получат прямой доступ к ресурсам Европейского Союза.

Для украинского бизнеса это открывает новые возможности:

  • автоматическое признание статуса МСП в ЕС;
  • полный доступ к европейским программам поддержки (гранты, кредиты, гарантии, инновационные и экспортные проекты);
  • рост спроса на национальные программы поддержки на дополнительные 5–20 млрд грн ежегодно;
  • ожидается приток инвестиций и упрощение выхода на европейские рынки.

Реформа также создает равные условия для конкуренции, ведь ресурсы, предназначенные для МСП больше не смогут использовать крупные компании.

В результате реформа станет мощным драйвером экономического развития, способствуя росту инвестиций, инноваций, экспорта и конкурентоспособности украинских предприятий, а также станет важнейшим шагом в процессе евроинтеграции Украины.

Напомним, в декабре 2025 года бизнес в Украине сохранил сдержанные оценки своей деятельности. Деловую активность в декабре сдерживали риски безопасности, энергокризис и дефицит кадров, однако ситуацию балансировали стабильный спрос, замедление инфляции и внешняя помощь.

Автор:
Ольга Опенько