Новий закон встановлює європейські критерії для класифікації підприємств в Україні: що відомо

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб’єктів підприємництва", який узгоджує критерії класифікації підприємств з європейськими стандартами. Зміни дозволять українському бізнесу отримати доступ до європейських програм підтримки.

Як пише Delo.ua, по це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зміни до класифікації МСП в Україні

Законопроєкт модернізує підходи до визначення мікро-, малих та середніх підприємств (МСП) та усуває бар’єри, які через застарілі критерії обмежували доступ українського бізнесу до європейських програм підтримки. Раніше компанії втрачали можливості залучати гранти, пільгові кредити та інвестиції, а також змушені були окремо підтверджувати свій статус для європейських партнерів. Водночас великі гравці штучно дробили бізнес, щоб користуватися пільгами для МСП, наголошує пресслужба.

Новий закон встановлює три основні європейські критерії для класифікації підприємств: кількість працівників, річний дохід та балансова вартість активів. Визначені пороги повністю відповідають стандартам Європейського Союзу:

Мікропідприємство — до 9 працівників і до €2 млн доходу або активів;

— до 9 працівників і до €2 млн доходу або активів; Мале підприємство — до 49 працівників і до €10 млн доходу або активів;

— до 49 працівників і до €10 млн доходу або активів; Середнє підприємство — до 249 працівників, до €50 млн доходу або до €43 млн активів.

Ці зміни сприятимуть гармонізації української класифікації з європейськими нормами, надаючи бізнесу нові можливості для розвитку.

Згідно з новим законодавством, показники пов’язаних компаній будуть сумуватися, що унеможливить штучне дроблення бізнесу. Підприємства з державною часткою понад 25% втратять статус малих і середніх підприємств після завершення воєнного стану, але з перехідним періодом.

Це означає, що правила для всіх учасників ринку стануть чесними та прозорими, а українські компанії отримають прямий доступ до ресурсів Європейського Союзу.

Для українського бізнесу це відкриває нові можливості:

автоматичне визнання статусу МСП у ЄС;

повний доступ до європейських програм підтримки (гранти, кредити, гарантії, інноваційні та експортні проєкти);

зростання попиту на національні програми підтримки на додаткові 5–20 млрд грн щорічно;

очікується приплив інвестицій та спрощення виходу на європейські ринки.

Реформа також створює рівні умови для конкуренції, адже ресурси, призначені для МСП, більше не зможуть використовувати великі компанії.

У результаті реформа стане потужним драйвером економічного розвитку, сприяючи зростанню інвестицій, інновацій, експорту і конкурентоспроможності українських підприємств, а також стане важливим кроком у процесі євроінтеграції України.

Нагадаємо, у грудні 2025 року бізнес в Україні зберіг стримані оцінки своєї діяльності. Ділову активність у грудні стримували безпекові ризики, енергокриза та дефіцит кадрів, проте ситуацію балансували стабільний попит, сповільнення інфляції та зовнішня допомога.