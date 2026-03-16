14 марта 2026 года европейские сельскохозяйственные операторы, работающие в Украине, объявили о создании Международной ассоциации фермеров Украины (International Farmers' Association of Ukraine). В состав IFA вошли представители Германии, Нидерландов, Бельгии, Франции, Швейцарии, Австрии, Дании и Шотландии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил эксмер Глухова и первый президент объединения Мишель Терещенко.

Новое объединение включило 63 семейных аграрных предприятия. Общая площадь земель в управлении членов ассоциации составляет 275 тысяч гектаров. Размер отдельных хозяйств варьируется от 300 га до 22 000 га.

Деятельность и социальная роль

Согласно сообщению, в чеснок ассоциации обеспечивают рабочие места для граждан Украины, экспортируют продукцию и платят налоги в государственный бюджет. Кроме производственной деятельности фермеры финансируют инфраструктурные проекты в селах: строительство канализаций и церквей, расчистку дорог и оказание гуманитарной помощи. Также аграрии оказывают поддержку Вооруженным Силам Украины.

В производстве применяются методы, направленные на сохранение плодородия почв и защиту ландшафта в соответствии с украинским законодательством.

Причины объединения и задачи IFA

Создание IFA стало ответом на случаи рейдерства и действия коррумпированных структур по отношению к иностранным инвесторам. Главными задачами ассоциации определены:

коллективная защита прав и интересов членов объединения; участие в переговорах по интеграции аграрного сектора Украины в Европейский Союз; обмен профессиональной информацией и создание синергии между украинскими и европейскими фермерами.

Первым президентом IFA избран Мишель Терещенко, который прокомментировал свою миссию: "После голосования за создание своей ассоциации IFA члены сделали мне честь избрав меня своим первым президентом. Я принял эту миссию и сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие, которое они мне оказали."

В мероприятии приняли участие представители Министерства аграрной политики, ассоциации UCAB и дипломаты посольств стран-партнеров, подтвердивших готовность к сотрудничеству с новым объединением.

Напомним, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины в этом году запускает новую программу агрострахования, которая предусматривает компенсацию до 60% стоимости страховой премии и защищает фермеров от растущих климатических рисков.