Об’єднання фермерів із восьми країн Європи: в Україні розпочала роботу асоціація IFA

В Україна створили нову асоціацію фермерів / Фото: facebook.com/michel.terestchenko.3

14 березня 2026 року європейські сiльськогосподарськi оператори, які працюють в Україні, оголосили про створення Міжнародної асоціації фермерів України (International Farmers’ Association of Ukraine). До складу IFA увійшли представники Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Франції, Швейцарії, Австрії, Данії та Шотландії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив ексмер Глухова та перший президент об’єднання Мішель Терещенко.

Нове об’єднання включило 63 сімейні аграрні підприємства. Загальна площа земель в управлінні членів асоціації становить 275 000 гектарів. Розмір окремих господарств варіюється від 300 га до 22 000 га.

Діяльність та соціальна роль

Згідно з повідомленням, учасники асоціації забезпечують робочі місця для громадян України, експортують продукцію та сплачують податки до державного бюджету. Окрім виробничої діяльності, фермери фінансують інфраструктурні проєкти в селах: будівництво каналізацій та церков, розчищення доріг і надання гуманітарної допомоги. Також аграрії надають підтримку Збройним Силам України.

У виробництві застосовуються методи, спрямовані на збереження родючості ґрунтів та захист ландшафту відповідно до українського законодавства.

Причини об’єднання та завдання IFA

Створення IFA стало відповіддю на випадки рейдерства та дії корумпованих структур щодо іноземних інвесторів. Головними завданнями асоціації визначено:

колективний захист прав та інтересів членів об’єднання; участь у переговорах щодо інтеграції аграрного сектору України до Європейського Союзу; обмін професійною інформацією та створення синергії між українськими та європейськими фермерами.

Першим президентом IFA обрано Мішеля Терещенка, який прокоментував свою місію: "Після голосування за створення своєї асоціації IFA члени зробили мені честь обравши мене своїм першим президентом. Я прийняв цю місію і зроблю все можливе, щоб виправдати довіру, яку вони мені надали."

У заході взяли участь представники Міністерства аграрної політики, асоціації UCAB та дипломати посольств країн-партнерів, які підтвердили готовність до співпраці з новим об’єднанням.

Нагадаємо, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України цього року запускає нову програму агрострахування, яка передбачає компенсацію до 60% вартості страхової премії та має захистити фермерів від зростаючих кліматичних ризиків.

Автор:
Тетяна Ковальчук