Объекты критической инфраструктуры Днепропетровщины получат от ЮНИСЕФ 39 мощных генераторов

Предприятия тепло- и водоснабжения Днепропетровской области получат новую партию автономных источников питания от международных партнеров. Регион ожидает поставки еще 39 генераторов. Их суммарная мощность составляет 7 МВт.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"Предприятия области работают под постоянной угрозой атак, но обеспечивают людей водой и теплом. Уже сейчас мы готовимся к следующему отопительному сезону. Ключевые потребности - это генераторы, защита инфраструктуры и безопасность персонала. Вместе с международными партнерами ищем возможности максимально оперативно закрыть эти запросы", - отметил заместитель Министра развития общин и территорий.

Масштаб системы и вызовы

Днепропетровская область имеет одну из самых разветвленных систем жилищно-коммунального хозяйства в Украине. В настоящее время в регионе работает:

50 водоканалов, обеспечивающих услугами около 4,4 млн жителей;

22 теплоснабжающих предприятия, обслуживающих 1,86 млн жителей.

Из-за регулярных обстрелов и нестабильности в энергосистеме объекты критической инфраструктуры нуждаются в альтернативных источниках питания для бесперебойной работы насосных станций и котельных.

Результаты сотрудничества

В течение прошлого года при поддержке WASH Cluster и ЮНИСЕФ предприятия тепло- и водоснабжения области дополнительно получили:

42 дизельные генераторы;

89 современных насосных агрегатов;

более 522 тысяч метров труб разного диаметра для аварийных ремонтов.

Минразвития продолжает координацию работы с иностранными фондами для привлечения дополнительных инвестиций в защиту инфраструктуры и приобретения топливно-энергетического оборудования для общин, находящихся в зоне повышенного риска.

Напомним, за период с 26 января по 10 февраля в страну поступило более 560 единиц критически важного энергетического оборудования от широкой коалиции государств и международных организаций.