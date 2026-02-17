- Категория
Объекты критической инфраструктуры Днепропетровщины получат от ЮНИСЕФ 39 мощных генераторов
Предприятия тепло- и водоснабжения Днепропетровской области получат новую партию автономных источников питания от международных партнеров. Регион ожидает поставки еще 39 генераторов. Их суммарная мощность составляет 7 МВт.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
"Предприятия области работают под постоянной угрозой атак, но обеспечивают людей водой и теплом. Уже сейчас мы готовимся к следующему отопительному сезону. Ключевые потребности - это генераторы, защита инфраструктуры и безопасность персонала. Вместе с международными партнерами ищем возможности максимально оперативно закрыть эти запросы", - отметил заместитель Министра развития общин и территорий.
Масштаб системы и вызовы
Днепропетровская область имеет одну из самых разветвленных систем жилищно-коммунального хозяйства в Украине. В настоящее время в регионе работает:
- 50 водоканалов, обеспечивающих услугами около 4,4 млн жителей;
- 22 теплоснабжающих предприятия, обслуживающих 1,86 млн жителей.
Из-за регулярных обстрелов и нестабильности в энергосистеме объекты критической инфраструктуры нуждаются в альтернативных источниках питания для бесперебойной работы насосных станций и котельных.
Результаты сотрудничества
В течение прошлого года при поддержке WASH Cluster и ЮНИСЕФ предприятия тепло- и водоснабжения области дополнительно получили:
- 42 дизельные генераторы;
- 89 современных насосных агрегатов;
- более 522 тысяч метров труб разного диаметра для аварийных ремонтов.
Минразвития продолжает координацию работы с иностранными фондами для привлечения дополнительных инвестиций в защиту инфраструктуры и приобретения топливно-энергетического оборудования для общин, находящихся в зоне повышенного риска.
Напомним, за период с 26 января по 10 февраля в страну поступило более 560 единиц критически важного энергетического оборудования от широкой коалиции государств и международных организаций.