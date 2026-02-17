Запланована подія 2

Об'єкти критичної інфраструктури Дніпропетровщини отримають від ЮНІСЕФ 39 потужних генераторів

Дніпропетровська область отримають від ЮНІСЕФ 39 потужних генераторів. / Міністерство розвитку громад та територій України

Підприємства тепло- та водопостачання Дніпропетровської області отримають нову партію автономних джерел живлення від міжнародних партнерів. Регіон очікує поставку ще 39 генераторів. Їхня сумарна потужність становить 7 МВт.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Підприємства області працюють під постійною загрозою атак, але забезпечують людей водою і теплом. Уже зараз ми готуємося до наступного опалювального сезону. Ключові потреби - це генератори, захист інфраструктури та безпека персоналу. Разом із міжнародними партнерами шукаємо можливості максимально оперативно закрити ці запити", - зазначив заступник Міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук.

Масштаб системи та виклики

Дніпропетровська область має одну з найрозгалуженіших систем житлово-комунального господарства в Україні. Наразі в регіоні працює:

  • 50 водоканалів, які забезпечують послугами близько 4,4 млн мешканців; 
  • 22 теплопостачальні підприємства, що обслуговують 1,86 млн жителів.

Через регулярні обстріли та нестабільність в енергосистемі об'єкти критичної інфраструктури потребують альтернативних джерел живлення для безперебійної роботи насосних станцій та котелень.

Результати співпраці

Протягом минулого року за підтримки WASH Cluster і ЮНІСЕФ піддприємства тепло- та водопостачання області додатково отримали:

  • 42 дизельні генератори; 
  • 89 сучасних насосних агрегатів; 
  • понад 522 тисячі метрів труб різного діаметру для аварійних ремонтів.

Зазначається, що Мінрозвитку продовжує координацію роботи з іноземними фондами для залучення додаткових інвестицій у захист інфраструктури та придбання паливно-енергетичного обладнання для громад, що знаходяться у зоні підвищеного ризику.

Нагадаємо, за період з 26 січня по 10 лютого до країни надійшло понад 560 одиниць критично важливого енергетичного обладнання від широкої коаліції держав та міжнародних організацій.

Автор:
Тетяна Ковальчук