Объем импорта электромобилей в Украину в августе вырос более чем вдвое

В августе 2025 года на территорию Украины было ввезено 9274 электромобиля. Это более чем вдвое превышает показатель аналогичного месяца прошлого года (4146 авто).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

По данным таможни, 1997 импортированных электромобилей были новыми, еще 7277 – завезены со вторичного рынка. Это свидетельствует о стабильном спросе как на доступные подержанные автомобили, так и на новые электрокары.

В августе общая таможенная стоимость импортируемых в Украину электромобилей составила 8,1 млрд грн, что более чем вдвое превышает показатель августа 2024 года (3,8 млрд грн).

Поступления в государственный бюджет от импорта этих авто в августе составили 31,9 млн грн, тогда как в прошлом году за тот же период эта сумма была значительно меньше — 12,6 млн грн.

При этом объем предоставленных льгот по уплате таможенных платежей при импорте электромобилей в августе этого года составил более 1,6 млрд грн, что более чем вдвое превышает уровень прошлого года (0,78 млрд грн).

Напомним, в августе украинский автопарк пополнили более 7,9 тысяч автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю 2025 года спрос на электромобили вырос на 13%.