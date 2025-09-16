Запланована подія 2

Обсяг імпорту електромобілів в Україну у серпні зріс більш ніж удвічі

електромобіль, зарядка
Популярність електрокарів зростає / Depositphotos

У серпні 2025 року на територію України було ввезено 9 274 електромобілі. Це більш ніж удвічі перевищує показник аналогічного місяця минулого року (4 146 авто).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби.

За даними митниці, 1 997 імпортованих електромобілів були новими, ще 7 277 – завезені з вторинного ринку. Це свідчить про стабільний попит як на доступні вживані автомобілі, так і на нові електрокари.

У серпні загальна митна вартість імпортованих в Україну електромобілів сягнула 8,1 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує показник серпня 2024 року (3,8 млрд грн). 

Надходження до державного бюджету від імпорту цих авто у серпні становили 31,9 млн грн, тоді як минулого року за той же період ця сума була значно меншою — 12,6 млн грн.

При цьому обсяг наданих пільг зі сплати митних платежів при імпорті електромобілів у серпні цього року становив понад 1,6 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує рівень минулого року (0,78 млрд грн). 

Нагадаємо, у серпні український автопарк поповнили понад 7,9 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня 2025 року попит на електромобілі зріс на 13%.

Автор:
Тетяна Бесараб