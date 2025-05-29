Объем отходов разрушений в Днепропетровской области составляет более 150 тысяч тонн (ФОТО)

В Днепропетровской области на специальные площадки для временного хранения уже вывезено более 13 тысяч тонн отходов разрушений. По экспертным оценкам, фактический объем этих отходов в области в 10 раз больше и составляет более 150 тысяч тонн.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на сообщение министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светланы Гринчук.

С начала войны в регионе зафиксировано частичное повреждение или полное разрушение более 6,5 тысячи гражданских объектов — жилых домов, социальной и критической инфраструктуры.

По словам Гринчук, в области организована 21 площадка временного хранения отходов разрушения. Один из них – в Днепре. Здесь работает техника для переработки остатков разрушения, предоставленная Японским государственным агентством международного сотрудничества (JICA).

Принцип работы дробилок заключается в переработке строительного мусора в отдельные фракции – арматура, отсев, гравий и т.д. Их мощность достигает 400 тонн в час.

Площадка временного хранения отходов разрушения расположена на полигоне, которая также ежедневно в среднем принимает от 1,5 до 2 тыс. тонн твердых бытовых отходов (ТВП). В общей сложности в области ежегодно образуется около 1 млн тонн таких отходов — это 10% от общего объема по стране. Эти отходы размещаются на 11 полигонах, почти исчерпавших свою мощность. Есть и проблематика с несанкционированными свалками. Только за 4 месяца этого года в области зафиксирована 601 несанкционированная свалка общей площадью 175,29 га. Почти 70% из них уже ликвидированы.

Министр отметила, что ведомство готово оказывать каждому региону всемерную поддержку в реализации конкретных проектов по созданию новой мусорообрабатывающей инфраструктуры.

Напомним, в феврале на Грибовицкой свалке, которая находится вблизи Львова, завершен первый этап рекультивации. Создана основа для безопасного восстановления территории по лучшим европейским практикам.